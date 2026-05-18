דיווח: נתניהו גילה שבנט בדרך לאמירויות; זה מה שהוא עשה

בלשכתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, גילו כי נפתלי בנט צפוי לבקר באיחוד האמירויות בקרוב. זה מה שנתניהו עשה

פרטים חדשים ומפתיעים נחשפים על מאחורי הקלעים של ניהול היחסים המדיניים הרגישים מול מדינות המפרץ במהלך המלחמה. כתב חברת החדשות, ירון אברהם ('חדשות 12'), חשף אמש כי הפרסום הרשמי של מדינת ישראל על דבר ביקורו החשאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו וראשי מערכת הביטחון באיחוד האמירויות במהלך הלחימה באיראן, נולד כתוצאה משיקולים פוליטיים ופנימיים ולא מתוך תיאום מדיני.

לדברי אברהם, עצם הפרסום הישראלי היווה הפרה של הבנות מוקדמות ורגישות מול שלטונות האמירויות. "היה סיכום ברור וחד-משמעי בין מדינת ישראל לאיחוד האמירויות שדבר הביקור הזה לא יוודע ולא יפורסם ברבים", הדגיש הכתב.

החשש בלשכה: הפרופיל התקשורתי של בנט

הגורם המרכזי שהוביל להחלטה להפר את הסיכום החשאי ולחשוף את הביקור, היה מידע שהגיע ללשכת ראש הממשלה בנוגע לפעילותו של ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט.

"היה בזה משהו שערורייתי", תיאר ירון אברהם את השתלשלות האירועים בראיון לרדיו 103FM. "ראש הממשלה ואנשיו גילו כי נפתלי בנט צפוי להגיע גם הוא לביקור באיחוד האמירויות. נתניהו ולשכתו לא באמת ידעו איזה פרופיל ציבורי ותקשורתי האמירתים אמורים להעניק לביקורו של בנט שם".

בעקבות המידע, התעורר בלשכת נתניהו חשש פוליטי ממשי כי המארחים באמירויות יעצימו את בנט ויעניקו לביקורו נפח תקשורתי משמעותי, דבר שעלול לפגוע במעמדו של ראש הממשלה המכהן בעיצומו של המשבר הביטחוני.

פרסום חד-צדדי למרות הסיכומים

כדי להקדים תרופה למכה ולמנוע מצב שבו בנט גונב את ההצגה המדינית, קיבלה לשכת ראש הממשלה החלטה דרמטית לפרסם באופן עצמאי וחד-צדדי את דבר ביקורו של נתניהו באמירויות יחד עם צמרת מערכת הביטחון.

על פי הדיווח, ההחלטה התקבלה בלשכה באופן נחרץ, תוך הבנה ומוכנות לפרסם את המפגש "גם אם האמירתים יחליטו בסופו של דבר שזה לא יקרה" או יביעו התנגדות למהלך. פרסום זה עורר תרעומת מסוימת, אך כאמור הונע מתוך החשש הפנים-פוליטי בישראל מפני העצמת יריבים פוליטיים בזירה הבינלאומית.