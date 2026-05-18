הפיצוי חוזר: כך תקבלו קפה ומאפה בחינם בyellow

כמו בשנה שעברה, חברת הדלק פז תנצל את "היום הבינלאומי ללא עישון" שיחול בסוף החודש כדי לחלק לציבור קפה ומאפה בחינם ברשת חנויות הנוחות שלה, ילו (yellow). אולם, מאחורי ההטבה לא עומד רק רצון טוב, אלא פסק דין המחייב את החברה לפצות את הציבור במסגרת תביעה ייצוגית שהוגשה נגדה בגין עישון בתחנות הדלק.

את קופון ההטבה, ששוויו מוערך בכ-20 שקלים, ניתן יהיה להוריד אך ורק ביום שישי ה-31 במאי באמצעות אפליקציית הרשת, וניתן יהיה לממשו עד ה-30 ביוני. בחברה מציינים כי ההטבה מוגבלת ל-14,500 המימושים הראשונים, ואינה כוללת מוצרים מסוימים כמו לאטה וקפוצ'ינו בכוס גדולה, גרניטה או מאפי ביס.



כדי לקבל את הקופון, הלקוחות יידרשו להיכנס לאפליקציה ולהזין את צמד המילים "ללא עישון". לקוחות המעוניינים בכך, יוכלו להוריד את היישומון במיוחד לצורך קבלת ההטבה ולמחוק אותו מיד לאחר המימוש.

בפז מקווים שהשנה המהלך יעבור בצורה חלקה יותר. אשתקד הפכה חלוקת הפיצוי למפח נפש צרכני: לקוחות רבים שניסו לממש את הקופון דיווחו על קריסת המערכות, קבלת הודעות שגיאה, וסניפים שבהם אזל המלאי במהירות. בחברה הסבירו אז את המימוש החלקי בהשפעות המלחמה והמתיחות מול איראן, אך גם הודו בחוסר מוכנות טכנולוגית לביקוש הרב.



לקראת החלוקה הקרובה נמסר מפז כי בוצע פיתוח באפליקציה שיאפשר קליטת מספר רב של משתמשים בו זמנית ללא תקלות, וכי צוותי הסניפים תודרכו בהתאם. יצוין כי בעקבות התקלות בשנה שעברה, החברה התחייבה לחלק את ההטבה בפעם השלישית גם בשנה הבאה.

הרקע לחלוקת השוברים הוא תביעה ייצוגית שהוגשה בשנת 2020 נגד חברות פז, דור אלון, דלק וסונול. בתביעה נטען כי החברות הפרו את החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים, בכך שאפשרו ללקוחות לעשן באין מפריע ואף הציבו מאפרות באזורי הישיבה החיצוניים הצמודים לחנויות הנוחות.



בשנת 2022 הגיעו הצדדים להסדר פשרה, שאושר סופית בבית המשפט, במסגרתו התחייבה פז להשקיע 1.75 מיליון שקלים בפעולות למניעת עישון. ההסכם כלל, בין היתר, תרומה לקרן למניעת עישון, סדנאות גמילה לעובדים, הסרת מאפרות ובקרות של לקוח סמוי.

עם זאת, החלק הארי של סכום הפשרה – כ-850 אלף שקלים – הוקצה לאותו "קמפיין פרסומי למניעת עישון" בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן, שמתבטא בעיקר בחלוקת ההטבות באפליקציה. מודל זה, המכונה בעולם המשפט "פשרת קופונים", סופג לא פעם ביקורת חריפה מצד ארגוני צרכנות.



בפועל, במקום לשלם קנס כספי טהור, החברה הנתבעת זוכה לקמפיין שיווקי נרחב שמקדם את המותג שלה ומעודד הורדות חדשות של האפליקציה. כך, הפיצוי שנועד לתקן עוולה צרכנית, הופך למעשה למנוע לקידום מכירות.