יאיר גולן בהצהרה שתכריע את הבחירות הבאות

יו"ר "הדמוקרטים" יאיר גולן, הגיב לתמונה מופצת שלו עם שטריימל ויצא בהתחייבות עם משמעות דרמטית להרכב הממשלה הבאה

יו"ר מפלגת "הדמוקרטים", יאיר גולן, פרסם היום (ראשון) הצהרה פוליטית משמעותית המציבה קו אדום ברור לקראת הבחירות הבאות ומערכת המגעים הקואליציוניים שאחריהן. גולן התייחס לתמונה מופצת שלו חובש שטריימל, וניצל את ההזדמנות כדי לצאת בהתחייבות גורפת לבוחריו.

"ראיתי שמופצת תמונה שלי עם שטריימל", כתב גולן בחשבון הפייסבוק שלו. "קבלו הבטחה: הדמוקרטים יהיו תעודת הביטוח שלכם לכך שהמפלגות החרדיות ישבו באופוזיציה בשנים הקרובות".

המשמעות המתמטית: הדרך לממשלה חסומה

למרות שההצהרה נועדה לקרוץ לבייס החילוני של מפלגת העבודה ומרצ המאוחדות, הנתונים הפוליטיים מראים כי התחייבות זו עשויה להכריע את גורל הבחירות לטובת גוש הימין.

פסילת המפלגות החרדיות על ידי גולן משאירה את גוש השמאל-מרכז עם ברירה מתמטית אחת בלבד להגעה ל-61 מנדטים: הישענות על המפלגות הערביות (חד"ש-תע"ל ורע"ם).

אלא שתרחיש זה נתקל במבוי סתום מול שאר השותפים הפוטנציאליים בגוש האופוזיציה. ראשי מפלגות הימין-מרכז בגוש, בהם יו"ר "ישראל ביתנו" אביגדור ליברמן ויו"ר "ביחד" נפתלי בנט, כבר הצהירו שוב ושוב בעבר ובמהלך מערכת הבחירות הנוכחית כי לא יישבו בשום אופן בממשלה הנשענת על המפלגות הערביות.

בלי חרדים ובלי ערבים – אין גוש

הצהרתו של גולן למעשה סותמת את הגולל על הסיכוי המעשי של גוש השמאל-מרכז להרכיב ממשלה ביום שאחרי הבחירות. ללא המפלגות החרדיות מחד, ועם הווטו המוחלט של בנט וליברמן על המפלגות הערביות מאידך, לגוש האופוזיציה אין שום היתכנות מספרית להגיע לרוב הנדרש.