אזהרה לציבור: הונאת פישינג סביב הרב דוד יוסף

מערך הסייבר הלאומי פרסם כעת (ראשון) אזהרה לציבור על הונאת פישינג חדשה באמצעות דיפ פייק.

בשעות האחרונות מופצים ברשתות החברתיות סרטונים מזויפים, בהם נראה כביכול הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הרב דוד יוסף, כשהוא ממליץ על מוצר רפואי מסוים.

מדובר בסרטון מזויף שנוצר באמצעות טכנולוגיית דיפ פייק, ולרב הראשי אין כל קשר לסרטון או למוצר המשווק באמצעותו.

הסרטון מפנה לעמוד מתחזה, שמטרתו לגנוב פרטים אישיים ופרטי תשלום מהציבור.

המערך פרסם הנחיות לציבור כיצד להתגונן: היזהרו מסרטונים המשתמשים בדמויות מוכרות ובידקו את אמינותם, אל תלחצו על קישורים המופיעים בסרטון, בתגובות או בהודעות נלוות, לפני רכישת מוצר רפואי, בדקו שהמידע מופיע באתר רשמי ומוכר.

אל תשאירו פרטים אישיים או פרטי אשראי באתרים שאינכם מכירים, במקרה של ספק, עצרו ובדקו מול גורם רשמי



