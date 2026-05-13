חוסל מחבל נוח'בה שלקח חלק בפשיטה ב-7 באוקטובר

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ושב"כ חיסלו בשבוע שעבר באמצעות חיל האוויר את המחבל חמזה שרבאצי, מפקד בגדוד שג'אעיה של ארגון הטרור חמאס בצפון רצועת עזה. כך הותר היום לפרסום.

המחבל שרבאצי פשט לשטח הארץ בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר ולקח חלק בפשיטה על מוצב נחל עוז, בו נהרגו ונחטפו חיילי צה"ל. בעת האחרונה, שרבאצי פעל בסמוך לקו הצהוב ובמסגרת תפקידו עסק בקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב.

צה"ל חושף כעת תמונה של חמזה שרבאצי, מתועד במיגונית במוצב נחל עוז במהלך הטבח הרצחני ב-7 באוקטובר. באותה התקיפה, חוסל גם עזאם אל-חיה, מחבל נוח׳בה מארגון הטרור חמאס שבעת האחרונה מילא תפקיד מרכזי בארגון.

המחבל חמזה שרבאצי




