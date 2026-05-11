האו"ם מזהיר: המשך סגירת הורמוז תוביל לקטסטרופה עולמית

ארגון המעקב הבינלאומי לתפוקת מזון של האו"ם מזהיר בתוקף מהאפשרות של משבר רעב אזורי במדינות אפריקה והעולם השלישי, בעקבות סגירת מיצרי הורמוז

ארגוני האו"ם וגופים נוספים משגרים אזהרה חריפה, בעקבות מה שהם מתארים כסכנת רעב גלובלית כתוצאה מסגירה ממושכת של מייצרי הורמוז, על פי סוכניות האו"ם וגופי המעקב, הפגיעה הקשה באספקת אנרגיה נגישה ומחסור בתוספים חקלאיים כמו תוצרי חנקן עלולה לגרום למגיפת רעב כוללת בעולם השלישי.

בדו"ח פנימי מיוחד שהעבירו היום שורה של ארגונים וסוכניות, הצביעו הגופים על 'אפשרות ממשית' לדבריהם, שסגירת מיצרי הורמוז תוביל לפגיעה משמעותית בתוצר החקלאי של מדינות אפריקה והעולם השלישי. מעבר לנפט גולמי, גז ותוצרי אנרגיה נוספים, מיצרי הורמוז הם גם ממקורות התוצרים החקלאיים המשמעותיים בעולם.

תוצרים חקלאיים קריטיים כמו תוספי חנקן ושורה של חומרים נוספים, נוצרים כתהליכי לוואי של שאיבת נפט וגז והפקתם. תוספי חנקן מאפשרים לגדל תוצרים חקלאיים גם באדמות לא פוריות ואפילו מדבריות, ומרבית הגידולים המקומיים במדינות אפריקה נשענים כמעט כולם על תוצרים חנקניים מהמזרח התיכון.

האו"ם מזהיר כי קיים סיכון ממשי שאירופה תידרדר לחרפת רעב במידה ומחסום האספקה יימשך, והזהירו בנוסף כי ייתכן וממשלות אפריקה יאלצו לפגוע באזורים מוגנים לרווחתם של בעלי חיים בסכנת הכחדה, על מנת למצוא אדמות פוריות נוספות.