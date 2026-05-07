סיור בשוק מחנה יהודה: 5 תחנות שאסור לכם לפספס

אין דבר כזה יום ירושלים בלי ביקור בשוק האוכל המפורסם של עיר הבירה, שנחשב לאחד העמוסים והמתויירים בישראל. לכבוד יום החג של ירושלים עשינו סיור עצמאי בין התחנות הכי מפורסמות של השוק, ולמרות הטענות על "מלכודת תיירים" והעלאת מחירים, יש בה מקומות שעדיין שווה להגיע, לבקר ולאכול בהן.

אז בחרנו 5 מקומות מומלצים ועוד מקום אחד - למי שעדיין יש לו מקום בקיבה, ורוצה לטעום עוד משהו אחד בקטנה. כדאי לצאת לסיור כקבוצה של 3 אנשים, כי האוכל טעים אבל גם מפוצץ ולא כדאי לשבוע רק מהמנה הראשונה, אלא להתחלק.

1. ג'וני קובנה

בג'וני קובנה יש גם ג'חנונים אבל חייבים לטעום את הקובנה. ניתן לטעום אותה בכל מיני גרסאות, אנחנו ממליצים על הפשוטה כשמעליה מזלפים רוטב של חמאה. הבצק שלה רך מאוד וחמאתי, וברגע שתתחילו לא תוכלו להפסיק. היא נמצאת ברחוב אגריפס, מחוץ לשוק המקורה - אבל שווה מאוד לבקר בה.

מחיר - 40 שקל לקובנה חמאה עם תוספות טעימות בצד

כתובת: אגריפס 78 ירושלים

קובנה ברוטב חמאה צילום: אפרת קרסנר





2. ג'חנון בר

למרות שקוראים למקום 'ג'חנון בר' גולת הכותרת שלו היא המלוואח המגולגל שנקרא "ממולוואח". מדובר במלוואח שמטגנים על המקום, וניתן למלא בתוספות רבות שמלאות בכל טוב - רסק עבגבניות, גבינת שמנת, זיתים, בצל וגם חריף (למי שאוהב). ניתן לאכול ב-2 צורות - בצורה המגולגלת או לקבל את זה כמו פיצה ולחלק לחתיכות שניתן לחלק בין אנשים.

גם כאן אנחנו עושים מקום של כבוד לפחמימות, כמו בג'וני קובנה. זה טעים בצורה יוצאת מן הכלל. מי שלא יצא לו לטעום עדיין - חובה.

ממלוואח עולה 36 שקלים.

כתובת: בתוך השוק המקורה.

מלוואח בג'חנון בר צילום: אפרת קרסנר

3. איש האתרוגים

איש האתרוגים הוא עצירה טובה באמצע הסיור להתרעננות. אחרי כל הפחמימות האלה חייבים לשתות משהו - ועדיף שיהיה מתוק או חריף, או אפילו שילוב של שניהם. באיש האתרוגים אפשר למצוא מספר משקאות כאלה. ואם חשבתם שסתם מדובר בשייק פירות, אז לא - חלק מהמשקאות גם נחשבים מעין תרופות סבתא לצינון ושיעול. החריפות שיש בחלק מהם גם יכולה לעזור לפתוח אף סתום (לא צוחקת). ומי שרוצה גם יש להם יוגורט אסאי מטריף.

מחירי המשקאות נעים בין 12-22 שקלים.

כתובת: בתוך השוק המקורה.

משקאות באיש האתרוגים צילום: אפרת קרסנר

4. פלאפל האחים לוי

אם יש לכם עוד מקום בבטן אחרי כל זה, אז אין כמו מנת פלאפל ירושמלית אצל האחים לוי, שנמצאים ממש בכניסה לשוק כשמגיעים מרחוב אגריפס. הפלאפל הזה קיים בשוק מחנה יהודה כבר למעלה מ-40 שנה והוא נהדר. מנה אחת תעלה 25 שקלים, חצי מנה 12. זה נכון שאפשר למצוא בעיר מנות יותר זולות, אבל הן לא טעימות כמו אצל לוי.

מחיר - מנת פלאפל 25 שקלים.

כתובת: בכניסה לשוק המקורה

פלאפל האחים לוי צילום: אפרת קרסנר

5. נונה

עוד פחמימה אחת אחרונה ודי. אחרי ג'חנון בר וג'וני קובנה - לא בטוח שתמצאו לנונה עוד מקום אבל בדיוק בגלל זה כדאי לכם להתחלק במנה אחת של נונה. מדובר במופלטה שמלאה בתוספות. המפתיעה היא "מנת הבית" שמכילה שילוב של גבינות מוצרלה, בולגרית, פסטו כוסברה, עגבניות מיובשות, זיתים, פלפל קלוי, ריבת שרי, בצל אדום, חסה לליק ודבש.

מחירים - בין 45 ל-58 שקלים.

כתובת: בתוך השוק המקורה.

מופלטה בנונה צילום: אפרת קרסנר

6. בונוס - אוניגירי של "היפני"

זה המאכל כנראה הכי לא ירושלמי והכי לא קשור לאוכל השוק הירושלמי, אבל זו הסיבה שגם בחרנו בו. כי הוא שונה לגמרי מכל השאר וגם כי ירושלמים, בעיקר הצעירים, מתים על אוכל אסייתי. באוניגירי של "היפני" אתם יכולים לעשות עצירה ולאכול את משולש האורז עם האצה באיזה תוספת שתבחרו. זה קליל ומשביע אם מרגישים רעבים ולא רוצים להתפוצץ. אנחנו בחרנו בסלמון ואבוקדו ומעל מרחנו גם רוטב ספייסי מיונז. לחובבי גלידת המוצ'י, ניתן לקנות כאן מוצ'י בודד כקינוח.

המחירים בין 20-25 שקלים לאוניגירי אחד.

כתובת: בתוך השוק המקורה.