שקמה ברסלר בתגובה ראשונה להצטרפות לבנט

פרופסור שקמה ברסלר, הגיבה להצטרפות של קרן טרנר למפלגתו של ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט

פרופסור שקמה ברסלר, ממנהיגות המחאה נגד הממשלה, הגיבה להצטרפות של קרן טרנר למפלגתו של ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט.

ברסלר שיתפה את הפוסט של קרן טרנר בו היא הודיעה על הצטרפות לבנט, ובחרה לכתוב מילה אחת: "בהצלחה".

בניגוד לברסלר, השרה עידית סילמן פרסמה פוסט נוקב שבו תקפה את מי שהיה שותפה הפוליטי בעבר.

"שבוע טוב נפתלי", פתחה סילמן את דבריה והזכירה את עברו של בנט במחנה הלאומי. "היית מנהיג הציונות הדתית ומנכ״ל מועצת יש״ע, וכעת הפכת לקפלניסט פעיל של אחים לנשק, הסרבנים ושונאי היהדות".

לדברי סילמן, המהלכים האחרונים של בנט, ובהם שיבוץ דמויות המזוהות עם גורמים ליברליים או פקידותיים בכירים, הם שלב מקדים לחיבור פוליטי שנוי במחלוקת. "זה כמובן בילד אפ לשותפות עם הרשימה הערבית המשותפת", טענה השרה.

בסיום דבריה הטיחה סילמן בבנט ביקורת אישית קשה על השינוי שעבר לאורך השנים: "איך התדרדרת כך? כי כשאין ערכים, אין בלמים".