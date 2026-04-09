"אם יקרה אסון, המדינה תצא מזה": הציטוטים מחקירת החשוד בריגול

הבוקר (חמישי) נחשפה כותרת קשה לעיכול: כוחות הביטחון עצרו את עמי גיידרוב (22) בחשד שהקים תשתית טרור עבור המודיעין האיראני וייצר חומרי נפץ במטרה לפגוע באישיות בכירה – ככל הנראה ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. אולם, מאחורי הציטוטים מחדר החקירות של הצעיר הישראלי - עולה תמונה אחרת של בצע כסף.

המידע החדש שנחשף על ידי כתבת המשפט ליי אייש מi24news כעת מתמקד בחקירתו של גיידרוב, שמשרטטת פרופיל של אדם שהונע מתאוות בצע טהורה, ללא שום נקיפות מצפון או אידיאולוגיה, תוך אדישות מוחלטת לחיי אזרחים.

"רציתי את הכסף"

חוקרי מערכת הביטחון שמעו מגיידרוב וידויים שלא הותירו מקום לספק לגבי מודעותו למעשיו. בציטוטים ישירים מתוך החקירה הוא נשמע מנתח בקור רוח את שיתוף הפעולה עם מדינת אויב.



"הבנתי שזה איראנים והבנתי שזה חומר נפץ שעובד, אבל רציתי את הכסף", הודה.החוקרים עימתו אותו עם העובדה שחומרי הנפץ שייצר נועדו לקטול חיים. גיידרוב לא הכחיש שידע: "הבנתי שכנראה זה יועד לפגוע באישיות או במקום מסוים. שאלתי את המפעיל האיראני אם זה משהו שאני אעשה, והוא אמר שאת הפעולה הזו יעשה מישהו אחר".





מעצר החשוד צילום: דוברות המשטרה

אולם הציטוט הקשה והמקומם ביותר הגיע כאשר גיידרוב נשאל כיצד יכול היה לסכן את המדינה בזמן מלחמה, והאם לקח בחשבון את האסון שעלול היה להתרחש מידיו. תשובתו של הצעיר הדהימה את הנוכחים בחדר "חשבתי שזה בסדר בשביל הכסף... ואם יקרה משהו חמור, כמו שהיה בשבעה באוקטובר, מדינת ישראל תדע לצאת מהאסון הזה. זאת העבודה הכי טובה שהייתה לי אי פעם. אני נהנה לייצר את חומר הנפץ, ואני מבסוט ומאושר לראות שבעצם הצלחתי".

ניסויי חבלה במקלט הציבורי וההצעה לפיגוע התאבדות

מעבר לציטוטים, פרטים חדשים על דפוס הפעולה שלו ממחישים את רמת הסיכון העצומה שהציב לציבור הרחב בישראל. הדירה ששכר גיידרוב כדי שתשמש כמעבדת חבלה איראנית לא הייתה מבודדת – היא מוקמה ממש בתוך בניין מגורים רגיל. במשך ימים ארוכים הוא רקח חומרי נפץ רגישים ומסוכנים, בעוד שכניו אינם מודעים לכך שמעל ראשם פועלת פצצה מתקתקת.





צילום: דוברות המשטרה

כדי לספק הוכחות למפעיליו בטהראן על איכות המטען, הוא נזקק למקום בו יוכל לבצע ניסוי פיצוץ. המקום שבחר מזעזע בפני עצמו: גיידרוב ירד יחד עם חבר אל תוך מקלט ציבורי הממוקם בחניון תת-קרקעי בחיפה – אתר שייעודו הוא הגנה על אזרחים בשעת חירום – ושם הפעיל את המטען תוך שהוא מתעד את הפיצוץ בוידאו. במקביל, הוא נדרש לתעד עבור האיראנים לא רק יירוטים, אלא גם את ההתרעות הרשמיות של פיקוד העורף.

פרט דרמטי נוסף שלא פורסם בהודעות הרשמיות בבוקר, חושף כיצד גיידרוב הפך לסוכן אקטיבי ויוזם. בתחילת חודש מרץ, כשפרצה הלחימה בצפון, הוא לא המתין להוראות מאיראן, אלא יזם בעצמו את חידוש הקשר. הוא הציע להכין מטענים נוספים, ואז חצה את הקו האחרון כשהביע בפני מפעיליו האיראנים את נכונותו ורצונו לשמש כמחבל מתאבד בשטח ישראל