לפיד לדרעי: אם זו מלחמת אין ברירה, למה לא התגייסתם?

יו"ר יש עתיד וראש האופוזיציה יאיר לפיד, אמנם מגמגם בסקרים עם נתוני שפל למפלגתו, אבל נשאר חד לשון.

הערב הוא הקדים את הצהרת נתניהו כדי לתקוף אותו להגיד כי מדובר באסון מדיני.

"מדינת ישראל יצאה למלחמה הזו בקונצנזוס נדיר. הציבור תמך מקיר לקיר. אחרי ששה שבועות של הרוגים ופצועים וריצה למקלטים, התברר שנתניהו לא מסוגל לנצח שום מערכה".

מי שרץ להגיב היה יו״ר ש״ס אריה דרעי שפרסם עם צאת החג: "מצער לראות ראשי ממשלה, שרי ביטחון ורמטכ״לים לשעבר שפועלים נגד המדינה כדי להשיג רווח פוליטי קצר מועד.

לכל בר דעת ברור שמדובר במלחמת אין ברירה שהשיגה הישגים כבירים יחד עם בני בריתנו האמריקנים. מי שפועל לייצר רושם כוזב של תבוסה מעיד שחשובה לו יותר הפוליטיקה מאשר הפטריוטיות. הציבור בישראל חכם יותר מהאופוזיציה שלו".

על המשפט הזה השיב לפיד בקטילה חריפה: "מר דרעי, הציבור בישראל באמת חכם ולא ישכח לכם את זה שניצלתם את המלחמה כדי לגנוב 5 מיליארד שקל למשתמטים ומושחתים במקום למיגון ולסיוע ללוחמים.

ועל הטענה של מלחמת אין ברירה הוסיף לפיד:" אם זו באמת הייתה ״מלחמת אין ברירה״ למה תלמידי הישיבות שלך לא התגייסו לעזור? אתה האדם האחרון שיכול להטיף לנו על פטריוטיות או על אהבת ישראל. אנחנו סיימנו לקבל הוראות מאדוני".