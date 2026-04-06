מכה אנושה לאיראן: מפקד המודיעין של משמרות המהפכה חוסל

משמרות המהפכה מאשרים כי מג'יד ח'אדמי, ראש ארגון המודיעין של הארגון, חוסל הבוקר בתקיפה דרמטית. בנוסף, חוסל גם אצ'ער באקרי מפקד 840, האחראי על פיגועים נגד ישראלים בחו"ל

משמרות המהפכה הודיעו היום (שני) באופן רשמי על מותו של מג'יד ח'אדמי, מי שכיהן כראש ארגון המודיעין של משמרות המהפכה (המוכר גם כסאס"א). על פי ההודעה שפורסמה בכלי התקשורת האיראניים, ח'אדמי חוסל הבוקר בתקיפה דרמטית, שפרטיה המלאים טרם התבהרו במלואם.

ח'אדמי נחשב לאחד האישים החזקים, המשכילים והמקושרים ביותר בכוורת הביטחונית של איראן. הוא החזיק בתוארי דוקטור בביטחון לאומי ובמדעי ההגנה האסטרטגית, ועבר שורת תפקידי מפתח רגישים שביססו את מעמדו. בין השנים 2018 ל-2022 הוא שימש כראש ארגון הגנת המודיעין של משרד ההגנה האיראני, ובחודש יוני 2022 קודם ומונה למפקד ארגון הגנת המודיעין של משמרות המהפכה.





עוד התברר כי הונחתה מכה אנושה נוספת על מכונת הטרור האיראנית, עם חיסולו הלילה של אצ'ער באקרי, מפקד יחידת הטרור 840.

בתום הערכת מצב מיוחדת שקיים הבוקר השר כ"ץ ב"בור" בקריה, שיגר כ"ץ מסר תקיף במיוחד להנהגה באיראן ואמר: "משטר הטרור באיראן ממשיך לשגר טילים לעבר העורף הישראלי ולרצוח ולפגוע באזרחים ישראלים", אמר שר הביטחון.





"עודכנתי על ידי הרמטכ"ל שצה"ל סיכל הלילה בטהרן את מג'יד ח'אדמי, ראש ארגון המודיעין של משמרות המהפכה, אחד האחראים הישירים לפשעי המלחמה האלה ואחד משלושת הבכירים ביותר בארגון".

כ"ץ הדגיש את המשוואה החדשה שמציבה ישראל: "משמרות המהפכה יורים על אזרחים ואנחנו מחסלים את ראשי המחבלים. מנהיגי איראן חיים בתחושת נרדפות. נמשיך ונצוד אותם אחד אחד".

"נכתוש את התשתיות ונביא להקרסת המשטר"

השר לא עצר בחיסולים הממוקדים, וחשף את הפגיעה האסטרטגית המתרחבת בכלכלה האיראנית: "הזהרתי שבמידה וימשיכו לירות לעבר אזרחים בישראל נפגע ונשמיד את התשתיות הלאומיות האיראניות. פגענו קשות בתשתיות הפלדה ובתעשייה הפטרוכימית - והיום ובכל יום יבוא ההמשך".

המחליף שסיים את דרכו בדיוק כמו קודמו

החלק הדרמטי והצורב ביותר בחיסול הבוקר עבור טהראן, נוגע לעיתוי ולנסיבות כניסתו של ח'אדמי לתפקיד. רק לפני פחות משנה, ב-19 ביוני 2025, הוא קודם לתפקיד היוקרתי והעוצמתי של ראש ארגון המודיעין של משמרות המהפכה.

באופן סמלי, ח'אדמי נכנס לתפקיד כמחליפו של מוחמד כאזמי – לאחר שכאזמי עצמו חוסל במסגרת מבצע "עם כלביא". כעת, המציאות מכה שוב באיראנים, כאשר גם המחליף הטרי מוצא את מותו בסיכול ממוקד, ומותיר שוב את צמרת המודיעין האיראנית ללא מנהיג.





ארגון המודיעין של משמרות המהפכה הוא הגוף המרכזי והאכזרי באיראן, האחראי על סיכול ריגול, דיכוי מתנגדי משטר, והכוונה של פעולות טרור בעולם. העובדה שראש הארגון עצמו הופך ליעד ומחוסל בהצלחה, בפעם השנייה ברציפות, חושפת חדירות מודיעינית אדירה בתוך קודש הקודשים של המשטר.