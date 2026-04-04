בעקבות המלחמה: מענק של 2000 שקל ישר לחשבון

בצל הימשכות המלחמה באיראן, הממשלה אישרה תיקון משמעותי בכל הנוגע לסיוע הממשלתי. בין ההחלטות: מענק של 2000 שקל ישר לחשבון הבנק

הממשלה אישרה לפני מספר ימים תיקון משמעותי להחלטת הסיוע הממשלתית, המציב במרכז את המענק הכספי הישיר לאזרחים. על פי המתווה המעודכן, כל תושב שביתו ניזוק או הוגדר כלא ראוי למגורים עקב הלחימה, יהיה זכאי למענק ראשוני בגובה של 2,000 ש"ח.

החידוש המרכזי בתיקון הנוכחי הוא העברת ניהול הכספים לידי הרשויות המקומיות. במקום הליכים בירוקרטיים מורכבים מול משרדי הממשלה, הרשות המקומית היא זו שתקבל את התקציבים המוגדלים ממשרד הפנים ותהיה אחראית להעביר את המענק של ה-2,000 ש"ח ישירות לזכאים בשטחה.

מענה מותאם לפי חוסן סוציו-אקונומי

בעוד שסכום המענק הבסיסי עומד על 2,000 ש"ח לכל תושב, הממשלה הכירה בצורך להתאים את הסיוע הכללי למצבן של הרשויות השונות. משרד הפנים יוכל כעת להגדיל את הסכומים המועברים לרשויות המקומיות על פי קריטריונים של פריפריאליות וחוסן סוציו-אקונומי, כדי להבטיח שגם ברשויות מוחלשות יקבלו התושבים מענה מקיף ומהיר לצרכיהם.

הצורך בייעול המנגנון עלה לאחר התמשכות המבצע וההבנה כי נדרשת עזרה מיידית לכיסוי הוצאות ראשוניות של משפחות שנאלצו לעזוב את ביתן או להתמודד עם נזקי רכוש כבדים.

הקלות נוספות בצל הלחימה

לצד המענק הישיר, התיקון כולל גם צעדים משלימים להקלה כלכלית על בעלי נכסים. בין היתר, אושרה הארכת התקופה למכירת דירה ישנה בפטור ממס עבור משפרי דיור, צעד שנועד למנוע פגיעה כלכלית באזרחים שעסקאות הנדל"ן שלהם הוקפאו בשל המצב הביטחוני.

בממשלה מציינים כי המענק של ה-2,000 ש"ח הוא צעד ראשון והכרחי כדי להעניק מרווח נשימה כלכלי לתושבים, תוך חיזוק הרשויות המקומיות כישות המבצעית העיקרית מול האזרח ברגעי המשבר.