"גם אני לא מוכן להיות מספר 2 של נפתלי בנט"

חבר הכנסת לשעבר מוסי רז, המכהן כיום כחבר הנהגת מפלגת "הדמוקרטים", התייחס הבוקר בראיון לרדיו גלי ישראל לאפשרות של איחוד כוחות עם נפתלי בנט בבחירות הקרובות. בשיחה עם המגישים שי גולדשטיין וארז תדמור, הביע רז ספקות משמעותיים לגבי הכיוון הפוליטי אליו צועד ראש הממשלה לשעבר.

"גם אני לא מוכן להיות מספר שתיים של בנט", הצהיר רז במהלך הראיון. הוא הסביר כי חוסר הבהירות האידיאולוגי של בנט מהווה עבורו מכשול מרכזי: "אני לא יודע מהן העמדות של בנט. לא שמעתי ממנו את העמדות שלי". לדבריו, קיים פער משמעותי בין תפיסת עולמו לבין הערפל סביב עמדותיו הנוכחיות של בנט בנושאי ליבה.

מעבר לסוגיות האידיאולוגיות, רז העלה סימן שאלה גדול בנוגע לכוונותיו הפוליטיות של בנט ביום שאחרי הבחירות. "את האמת, יש מישהו שמתכוון להצביע לבנט שבטוח שהוא לא יחבור לקואליציה עם הליכוד?", תהה רז, כשהוא מכוון לחשש בקרב גוש המרכז-שמאל מפני חזרה של בנט לממשלה בראשות בנימין נתניהו.