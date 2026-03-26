בזמן שהאח הגדול מעורר ריבים - המירוץ למיליון מביא ערכים

בשבועות האחרונים, לצד השידורים של "האח הגדול" ברשת 13 ו"המירוץ למיליון" בקשת 12 - ברשת מתחילה להתגבש השוואה ברורה בין שני הפורמטים. ולא, זה כבר לא רק עניין של טעם, אלא של תוכן.

מצד אחד, "האח הגדול" ממשיך לספק את מה שהוא יודע הכי טוב: ריבים, מתחים, מאבקי כוח ודרמות סביב אוכל, שליטה ואגו. מצד שני, "המירוץ למיליון" מציג קו אחר לגמרי - כזה שמביא איתו גם קושי, אבל גם ערכים.

מירוץ עם פרוטזה

האירוע שטרף את הקלפים הגיע בפרק האחרון של "המירוץ למיליון", סביב עמרי רוזנבליט - לוחם שנפצע קשה במהלך שירותו ואיבד את רגלו. למרות זאת, הוא בחר להגיע למירוץ יחד עם אחיו איתי - ולהתמודד עם אתגר פיזי לא פשוט בכלל.

במהלך משימה קשה במיוחד, עמרי פשוט לא הצליח לבצע אותה בגלל הפרוטזה. זה היה רגע לא נעים, כמעט שובר.

ה רגע המרגש במירוץ

מאי ואיתי ראו שעמרי לא מצליח לבצע את המשימה בגלל הפרוטזה, ועצרו. בהתחלה הם התלבטו - כי היה ברור להם שזה עלול לפגוע להם במירוץ, שזה בעצם לבחור בין המשחק לבין הערכים שלהם. בסופו של דבר הם החליטו לעזור. איתי נכנס במקום עמרי למשימה, וביחד הם הצליחו להשלים אותה.

זה היה רגע יוצא דופן, כזה שלא רואים הרבה בתחרות כזו - ולא במקרה הוא הפך לשיחה המרכזית ברשת. איתי גם הסביר שהוא ראה מולו אדם שכמעט הקריב את החיים שלו, ופשוט לא יכל להישאר אדיש.

וזה בדיוק ההבדל

הרגע הזה הפך מיד לשיחה, כשגולשים רבים השוו בין הפורמטים: בזמן ש"האח הגדול" מתמקד בריבים, אינטרסים ותככים יומיומיים, בעיקר סביב אוכל, שליטה ודינמיקות בתוך הבית, "המירוץ למיליון" הציג רגע אחר לגמרי. כזה שלא נשען על דרמה מכוונת, אלא על סיטואציה אמיתית בתוך תחרות. רגע שבו הבחירה היא לא רק איך להתקדם - אלא איך להתנהג.

לפי התגובות, זה בדיוק הפער שמתחיל לבלוט: מצד אחד ריבים, קללות ויריבויות - ומצד שני רגעים של ערכים, הדדיות ועזרה גם כשזה בא על חשבון המשחק.







