ריגול תמורת קריפטו: אחים התחזו לחיילים והעבירו מידע לאיראן

בית המשפט המחוזי בירושלים התיר היום (שלישי) לפרסם כי פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום חמור נגד שני אחים בשנות ה-20 לחייהם, תושבי אזור ירושלים, בגין שורת עבירות ביטחוניות. השניים מואשמים כי קיימו קשר מתמשך עם סוכן חוץ מטעם איראן והעבירו לו תכנים ומידע בתמורה לתשלום כספי.

מכתב האישום, שהוגש על ידי עו"ד ישי זיגמן מפרקליטות מחוז ירושלים, עולה כי הקשר החל במהלך שנת 2025. אחד הנאשמים יצר קשר עם הגורם האיראני באמצעות אפליקציית טלגרם והסכים לבצע עבורו משימות שונות. בהמשך צירף הנאשם את אחיו לפעילות, והשניים פעלו יחד מול הסוכן האיראני תוך מודעות לכך שמדובר בגורם עוין הפועל נגד מדינת ישראל.

התחזות לחיילי מודיעין ושימוש ב-AI

שיטות הפעולה של האחים, כפי שמתואר בכתב האישום, כללו שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים כדי להונות ולייצר מצגי שווא עבור המפעיל האיראני:

התחזות: הנאשם התחזה לאחרים, כולל לחייל ביחידת מודיעין של צה"ל.

שימוש בבינה מלאכותית: השניים נעזרו בכלי AI כדי ליצור תכנים שנחזו להיות בעלי אופי ביטחוני רגיש.

העברת מידע: הנאשמים העבירו לסוכן תכנים ומידע שונים, כאשר חלק מהמידע לא היה מהימן ונועד ליצור מצג שווא של נגישות לנתונים ביטחוניים.

בתמורה לפעילותם, קיבלו האחים תשלומים במטבעות דיגיטליים (קריפטו), במטרה לטשטש את עקבות הכסף.

האישומים והליכי המעצר

הפרקליטות מייחסת לשני האחים עבירות של מגע עם סוכן חוץ, מסירת ידיעה לאויב, מסירת ידיעה העלולה להיות לתועלת האויב והתחזות כאדם אחר. עם הגשת כתב האישום, ביקשה המדינה להורות על מעצרם עד לתום ההליכים ועל חילוט הכספים והרכוש שצברו כתוצאה מהעבירות. נכון לעכשיו, בית המשפט הורה על מעצרו של אחד הנאשמים עד לסיום ההליכים המשפטיים.

בפרקליטות הדגישו את חומרת המעשים, במיוחד על רקע המצב הביטחוני הרגיש: "כל קשר עם גורמי אויב והעברת מידע, גם אם אינו מדויק, עלולים לשמש את האויב ולפגוע בביטחון המדינה, ועל כן יטופלו בחומרה".