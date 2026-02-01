ארגון העובדים "כוח לעובדים" הודיע על הפסקת הליך הגישור מול חברת האוטובוסים סופרבוס ועל כוונתו להכריז על שביתה. היא צפויה להתקיים ביום רביעי וערים רבות בישראל צפויות להיפגע מהשבתת האוטובוסים

איגוד וועדי התחבורה בכוח לעובדים, ישבית ביום רביעי הקרוב את התחבורה הציבורית שמפעילה חברת סופרבוס למשך 3 שעות. בין הערים שיושבתו: קווים בירושלים, קווי המטרונית בחיפה, עפולה, טבריה, יקנעם, מגדל העמק, בית שאן ועוד.

לפני קרוב לחודשיים, הכריז ועד העובדים על סכסוך עבודה, במחאה על אוזלת ידה של ההנהלה בטיפול במקרי האלימות הרבים שפקדו את קווי החברה בחודש נובמבר, שכללו 11 מקרים חמורים בהם נעשה שימוש באלימות ובגז מדמיע (לרבות 9 מקרים בתוך יממה!).

הנהלת החברה סירבה לקבל את דרישת ועד העובדים, להסיט את קווי החברה לאחר רצף האירועים האלים, חרף הנחיות משרד התחבורה המאפשרות זאת. עוד סירבה הנהלת החברה לשתף פעולה עם נציגי העובדים בטיפול בתופעה ועפ"י הודעת המשטרה- נמנעה מהעברת סרטונים ממצלמות האבטחה באוטובוסים לאחר חלק ממקרי התקיפה. לבקשת החברה, דחה ועד העובדים את השביתה ופנה לתיווך אצל הממונה האזורית ליחסי עבודה עו"ד ליבקא חלבי חסון. בסוף השבוע שעבר, הודיעה הנהלת החברה על פרישתה מתהליך התיווך וסירובה לנהל מו"מ עם הוועד.

מיכה וקנין יו"ר וועד עובדי סופרבוס: " יצא המרצע מהשק- להנהלת החברה אין עניין להיאבק במכת האלימות ביחד עם העובדים. במקום להרתם למאמץ החשוב ולהגן על עובדיה, משתמשת החברה במצלמות הווידאו לקנוס נהגים על עבירות משמעת פעוטות. אנו קוראים לחברה לחשב מסלול מחדש. בטחון הנוסעים והעובדים חשוב מכל!.

עבד מחיסן חבר וועד עובדי סופרבוס בירושלים: "עליה לקו בירושלים הפכה ליציאה למלחמה. מלחמת השרדות. בחלק מהקווים, הנהגים חוששים לעלות כי הם יודעים מה מחכה להם- חוליות של נערים שמחכות לצוד נהגים; גז מדמיע, אבנים או "לכל הפחות" קללות גזענות. לא ברור כיצד אף אחד מהתקיפות הללו לא גרמה להנהלה להסיט את הקו או לסיים את השירות- לפחות עד שתרגע האווירה".

איתי כהן ראש ענף התחבורה בכוח לעובדים": "לעובדי סופרבוס נמאס לחכות למקרה האלימות הבא. אם הנהלת החברה לא פועלת בשיתוף פעולה, לא נותר לעובדים אלא לקחת צעד ולפעול. מלבד נושא האלימות, העובדים גם נאבקים על נופש שנתי כנהוג בענף, הסדרה של פרטיות הנהג באוטובוס ותשלום גמולים שנשללו מהם. עוד לא מאוחר לכבד את מאמצי התיווך של המדינה, שנעשו לבקשת החברה, ולהצעיד את חברת סופרבוס לעתיד בטוח יותר".

לאור הודעת 'כח לעובדים' לחברת סופרבוס על כך שהם בוחרים להפסיק את תהליך הגישור ומכריזים על שביתה בימים הקרובים, מחברת סופרבוס נמסר בתגובה: "יצא המרצע מהשק ארגון 'כוח לעובדים' פועל ממניעים פוליטיים על גב עובדי התחבורה הציבורית והנוסעים."

לדברי סופרבוס: "החלטת ארגון 'כוח לעובדים' להכריז על שביתה היא עדות מצערת לכך שהאינטרס של הארגון גובר על טובת העובדים. לצערנו, למרות שסופרבוס אפשרה תחרות הוגנת בין ארגוני העובדים, והקפידה לא להתערב על מנת לאפשר לעובדיה לבחור את ארגון העובדים שלהם בחופשיות, כעת ברור לכל כי הכרזת השביתה המיותרת של כוח לעובדים אינה נובעת מדאגה כנה לתנאי העובדים, אלא מניסיון של הארגון לבסס את מעמדו אל מול התחרות מצד ההסתדרות הלאומית. מדובר בצעד פוליטי שבו העובדים והנוסעים הופכים, בניגוד לרצונם, לכלי במשחקי כוח בין ארגונים. בזמן שסופרבוס עושה ככל יכולתה להילחם בנושא האלימות נגד עובדי התחבורה הציבורית ומלווה את עובדיה במסירות לכל אורך התהליך, וכן מקיימת את ההסכם הקיבוצי כלשונו, הארגון עסוק בלייצר דרמות מלאכותיות וכל זאת על גבם של עובדי החברה ונוסעי התחבורה הציבורית".

לסיום נמסר מחברת האוטובוסים: "צר לנו שהארגון בחר בדרך השביתה ופגיעה בעובדי החברה ונוסעי התחבורה הציבורית. סופרבוס תמשיך לפעול באחריות ובנחישות למען ביטחון עובדיה ושיפור תנאיהם, ולא תאפשר לאינטרסים פוליטיים של ארגון כזה או אחר להכתיב את סדר היום על חשבון העובדים והנוסעים כאחד".