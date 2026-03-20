דיירת האח הגדול בצרות: זה מה שמחכה לה בחוץ

בזמן שהיא נאבקת על מקומה בתכנית הריאליטי, דיירת האח הגדול צפויה לגלות עם צאתה תביעת לשון הרע על סך 200 אלף שקלים

בעוד דיירת "האח הגדול" טל טיטו מנסה להסתגל לחיים בבית המצולם, נראה שעם יציאתה היא תיאלץ להתמודד עם מציאות משפטית מורכבת. לבית המשפט הוגשה תביעת לשון הרע נגדה על סך 200 אלף שקלים, מצדו של הזמר אייל גולן.

על פי הדיווח באתר 'וואלה', התביעה הוגשה בעקבות פרסומים קודמים של טיטו ברשת החברתית X (טוויטר לשעבר), בהם הטיחה במוזיקאי האשמות קשות וחריפות במיוחד. בין היתר, נכתב בציוצים המדוברים כי גולן מעורב בעבירות חמורות ופליליות, תוך שימוש בביטויים קשים שנועדו להציגו באור שלילי ופוגעני.

"פרסומים שקריים ומכפישים"

בכתב התביעה נטען כי טיטו הציגה את גולן באופן שקרי כמי שעבר עבירות מין חמורות. לטענתו של הזמר, הפרסומים הללו הם "שקריים ומכפישים ונועדו לפגוע בשמו הטוב ולהציגו באור שלילי בפני הציבור". גולן, שנחשף לציוצים לאחר שעלו מחדש ברשתות החברתיות בימים האחרונים, מבקש מבית המשפט לחייב את טיטו בפיצוי כספי משמעותי, לצד דרישה לפרסום הכחשה והתנצלות רשמית.

העיתוי של הגשת התביעה מעניין במיוחד, שכן במוצאי השבת הקרובה תתקיים ההדחה הראשונה של העונה. טיטו, שנמצאת בבית פחות משבועיים, מועמדת להדחה יחד עם כמעט כל דיירי הבית (למעט תמיר גולן שזכה בחסינות).

כעת נותר לראות האם טיטו תהיה המודחת הראשונה שתצא מהבידוד של הבית הישר אל תוך הסערה המשפטית שמחכה לה בחוץ, או שתזכה לעוד זמן מסך לפני שתצטרך לתת את הדין על דבריה בבית המשפט.