לאחר שפגעו בדרוזים, שר הביטחון ישראל כ"ץ מאיים על סוריה: "ישראל לא תעמוד מנגד ולא תאפשר לאף אחד לפגוע בדרוזים בחסות המלחמה שלנו"

ההודעה המלאה: "לא נאפשר למשטר הסורי לנצל את המלחמה שלנו מול איראן וחיזבאללה לפגיעה בדרוזים. אם נידרש - נתקוף בעוצמה גדולה יותר"

ישראל כ"ץ

"רה"מ בנימין נתניהו ואני הנחינו את צה"ל לתקוף תשתיות של המשטר הסורי במרחב א-סווידא - בתגובה ישירה לפגיעה באוכלוסייה הדרוזית בדרום סוריה".



"המסר למשטר הסורי חד וברור: ישראל לא תעמוד מנגד ולא תאפשר לאף אחד לפגוע בדרוזים בחסות המלחמה שלנו נגד משטר הטרור האיראני ונגד ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון".

"אם נידרש - נתקוף בעוצמה גדולה יותר. רה"מ ואני הבהרנו והזהרנו: מי שיפגע בדרוזים בסוריה, אחיהם של אחינו הדרוזים בישראל, ייפגע. נמשיך לפעול בנחישות ובעוצמה בכל הגזרות למען שמירה על בני בריתנו ועל ביטחון ישראל".

נשיא סוריה אבו מוחמד אל-ג'ולאני צילום: אנדריי שיבא\ויקימדיה

צה"ל העביר הלילה מסר תקיף וחד-משמעי למשטר הסורי: בתגובה לאירועים הקשים אתמול, בהם הותקפו אזרחים דרוזים במרחב א-סווידא, תקפו מטוסי חיל האוויר במהלך הלילה שורה של מטרות צבאיות בדרום סוריה.

התקיפה הלילית: מפקדות ואמצעי לחימה הושמדו

במהלך המבצע הלילי, הותקפו מפקדות ואמצעי לחימה הממוקמים בתוך מחנות צבאיים של המשטר הסורי. התקיפה הגיעה כתגובה ישירה לפגיעה באוכלוסייה הדרוזית, כאשר בצה"ל מבהירים כי לא יעברו לסדר היום על פגיעה במיעוט הדרוזי מעבר לגבול.