פרשת שושנה סטרוק: עמית סגל בתגובה ראשונה

הסערה סביב פטירתה הטרגית של שושנה סטרוק ז"ל וההכפשות הקשות ברשתות החברתיות נגד אמה, השרה אורית סטרוק, מגיעה לנקודת רתיחה. בטורו השבועי, יוצא הפרשן הפוליטי עמית סגל במתקפה חסרת תקדים נגד דמויות מרכזיות במחאה נגד הממשלה, וביניהן שקמה ברסלר ומשה רדמן, על הדרך שבה בחרו להשתמש בטרגדיה המשפחתית ככלי ניגוח פוליטי.

"מוח חולני וציאניד מילולי"

סגל לא חוסך במילים קשות ומתאר את ההתנהלות ברשתות כחציית קו אדום מוסרי. "איזה מוח חולני צריך כדי לרתום התאבדות של צעירה פגועת נפש לצורך ניגוח פוליטי של האם", תהה סגל בטורו. הוא תקף את הצביעות של אלו המלינים על "מכונת הרעל" מחד, אך מאידך "מייצרים כמויות כאלה של ציאניד מילולי על משפחה אבלה, עוד בטרם הלוויה".

הביקורת של סגל הופנתה גם כלפי פעילי מחאה כמו איילת השחר סיידוף וגורמים נוספים שסימנו את השרה סטרוק כמטרה, תוך התעלמות מוחלטת מהכאב האנושי ומהעובדות שנחשפו רק לאחר מכן בנוגע למצבה המורכב של הבת.

איפה מנהיגי האופוזיציה?

מעבר למפגינים, סגל מפנה אצבע מאשימה גם לעבר הצמרת הפוליטית שלא השמיעה קול גינוי ברור מול הלהבות. "כמה חוסר אומץ וחוסר יושר צריך כדי שאיש ממנהיגי האופוזיציה לא ייצא בפומבי נגד השתוללות השנאה חסרת המעצורים?", שאל סגל רטורית.

את דבריו חתם בציטוט עוקצני ומריר המיוחס לאהוד ברק: "פוליטיקאים הם רק בני אדם, ולפעמים גם זה לא".