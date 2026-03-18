עמית סגל: "חבל שהטיל לא המשיך עוד קצת"

הפרשן הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל, התייחס לירי החריג הערב מלבנון לעבר עוטף עזה, והשתעשע ברעיון שהוא ייפול ברצועת עזה.

סגל עצמו דיווח על הירי חסר התקדים של ארגון הטרור חיזבאללה לעומק של 200 מטר בתוך שטח ישראל. לאחר הדיווח הוא כתב: "חבל שהטיל לא המשיך עוד קצת דרומה".

במקביל לשיגורים בלתי פוסקים של ארגון הטרורחיזבאללהלצפון, אזעקות הופעלו הערב (רביעי) לפני זמן קצר גם בעוטף עזה, מעל 200 ק"מ מהגבול. דיווחים ראשונים על פגיעה ישירה ברצועת עזה.

בצה"ל בדקו אם מדובר בירי של חמאס מרצועת עזה, אך לאחר הבדיקה התברר כי מדובר בירי מלבנון.