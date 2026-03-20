חזית נוספת: צה"ל פתח בגל תקיפות נרחב בסוריה

צה"ל יצא הלילה למבצע תקיפה נרחב בדרום סוריה, לאחר שתשתיות ואמצעי לחימה של המשטר הושמדו. הרקע: תקיפות אכזריות נגד האוכלוסייה הדרוזית במרחב א-סווידא

צה"ל העביר הלילה מסר תקיף וחד-משמעי למשטר הסורי: בתגובה לאירועים הקשים אתמול, בהם הותקפו אזרחים דרוזים במרחב א-סווידא, תקפו מטוסי חיל האוויר במהלך הלילה שורה של מטרות צבאיות בדרום סוריה.

התקיפה הלילית: מפקדות ואמצעי לחימה הושמדו

במהלך המבצע הלילי, הותקפו מפקדות ואמצעי לחימה הממוקמים בתוך מחנות צבאיים של המשטר הסורי. התקיפה הגיעה כתגובה ישירה לפגיעה באוכלוסייה הדרוזית, כאשר בצה"ל מבהירים כי לא יעברו לסדר היום על פגיעה במיעוט הדרוזי מעבר לגבול.

"צה"ל לא יאפשר פגיעה בדרוזים בסוריה וימשיך לפעול עבור הגנתם", נמסר בהודעה רשמית. מדובר בעליית מדרגה משמעותית במעורבות הישראלית ובמחויבות המוצהרת לשלומם של הדרוזים בסוריה, נושא שמעסיק רבות גם את העדה הדרוזית בישראל.

הנחיית הדרג המדיני: עוקבים מקרוב

במערכת הביטחון ממשיכים לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות המתוחות בדרום סוריה. בצה"ל מדגישים כי הצבא ערוך לכל תרחיש וימשיך לפעול בהתאם להנחיות הדרג המדיני כדי להבטיח את היציבות במרחב ולמנוע מעשי טבח או פגיעה באוכלוסיות אזרחיות המקורבות לישראל.