ממשיכים למוטט את השלטון: בכיר נוסף בבסיג' חוסל

ממוטטים את זרועות השלטון: צה"ל מאשר כי יחד עם עלי לאריג'אני. מפקד הבסיג' חוסל גם יד ימינו, אסמאעיל אחמדי, ראש אגף המודיעין ביחידת הבסיג

צה"ל מאשר היום (שישי) כי בתקיפה המדויקת של חיל האוויר בלב איראן מוקדם יותר השבוע, חוסל יחד עם מפקד הבסיג' גם אסמאעיל אחמדי, ראש אגף המודיעין של הבסיג'.

אחמדי נחשב ליד ימינו של סליאמני ולאחד האנשים החזקים במנגנוני הביטחון של משמרות המהפכה. במסגרת תפקידו המרכזי, הוא לא רק ריכז את המאמץ המודיעיני של היחידה, אלא גם לקח חלק פעיל בתכנון ובהוצאה לפועל של פעולות טרור רבות. בנוסף לכך, שמו עלה שוב ושוב כמי שאחראי באופן ישיר על אכיפת ערכי המשטר ודיכוי אלים של הסדר הציבורי.

תעודת הזהות של אסמאעיל אחמדי, ראש אגף המודיעין של הבסיג'. צילום: דובר צה

לאור התגברות המחאות הפנימיות באיראן בתקופה האחרונה, אחמדי מילא תפקיד מפתח בהובלת המאבק במפגינים. לפיכך, הוא היה מזוהה עם שימוש באלימות קשה, ביצוע מעצרים המוניים והפעלת כוח בלתי סביר נגד אזרחים. בשל כך, חיסולו נתפס לא רק כהישג צבאי מובהק, אלא גם כפגיעה מורלית קשה במנגנון הדיכוי המרכזי של המשטר האיראני.

מטוסי קרב של חיל האוויר צילום: (צילום: דובר צה

יתרה מכך, מדובר בחיסול השני בסדר הגודל הזה בתוך הנהגת הבסיג' תוך זמן קצר, מה שמעיד על קריסה ממשית של מערכי הפיקוד והשליטה. כתוצאה מכך, משמרות המהפכה מתמודדים כעת עם ואקום פיקודי משמעותי, זאת לצד עשרות מפקדים בכירים נוספים שחוסלו לאורך המערכה הנוכחית.

בצה"ל מדגישים כי ישראל תמשיך לפעול בנחישות נגד ראשי משטר הטרור האיראני, וזאת במטרה למנוע כל ניסיון פגיעה בביטחון המדינה ובאזרחיה.