היום ה-21 למלחמה: משרד החינוך בעדכון שכולם חיכו לו

חופשת הפסח מתקרבת, והבוקר מגיע העדכון שכולם חיכו לו: שר החינוך יואב קיש הכריע כי תכנית "בית הספר של החגים" תצא לדרך למרות המצב הביטחוני

משרד החינוך ממשיך במדיניות הרחבת המענה החינוכי גם בימי המלחמה, והבוקר (שישי) יצאה הבשורה המיוחלת לעשרות אלפי הורים בישראל: תכנית "בית הספר של החגים" (ניצנים בחגים) תופעל במהלך חופשת הפסח הקרובה, במטרה להעניק לתלמידים מסגרת חברתית יציבה ולאפשר להורים רצף תעסוקתי.

איפה תפעל התכנית? מפת הצבעים נחשפת

על פי החלטת המשרד, התכנית תופעל ברשויות המקומיות שיבחרו בכך, בכפוף להנחיות פיקוד העורף. הפעילות תתקיים ברשויות שהוגדרו כ"צהובות", וכן ברשויות "כתומות" שקיבלו החרגה מיוחדת לקיום פעילות חינוכית בלתי פורמלית במרחבים מוגנים ומאושרים.

במשרד החינוך מדגישים כי המהלך נועד לייצר "עוגן" עבור התלמידים בתקופה המורכבת הזו, ולתת מענה חינוכי-חברתי גם בימי החופשה הארוכה שלפני החג. הפרטים המלאים והנחיות הרישום יועברו בימים הקרובים באופן סדור לכלל הרשויות והנהלות בתי הספר.

השר קיש: "מתאימים את המערכת למציאות"

שר החינוך, יואב קיש, התייחס להחלטה ומסר: "אנחנו פועלים באופן עקבי להרחיב את המענה החינוכי ולהתאים את המערכת למציאות המשתנה. הפעלת 'בית הספר של החגים' מאפשרת לנו להעניק לתלמידים מסגרת יציבה ומענה חברתי גם במהלך חופשת הפסח".

לדברי השר, המהלך גובש בתיאום הדוק עם פיקוד העורף כחלק ממדיניות רחבה של שמירה על רצף חינוכי אחראי. "זהו מענה מותאם שנועד להקל על המשפחות ולאפשר לילדים שגרה ברוכה גם בתוך חוסר הוודאות של המלחמה", הוסיף קיש.