בשורה ענקית: זה מתווה הפיצויים בעקבות המלחמה

אחרי ימים של מתח, משרד האוצר וההסתדרות הגיעו להסכמות דרמטיות על השכר במגזר הציבורי. מי זכאי לפיצוי ומה צריך לעשות?

משרד האוצר והסתדרות העובדים סיכמו היום (שישי) על מתווה פיצויים מפורט בעקבות שיבושי העבודה שנגרמו בשל המלחמה מול איראן. המתווה, שגובש בין הממונה על השכר אפי מלכין ליו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד, קובע בדיוק כמה כסף יקבל כל עובד שנעדר מעבודתו בשבועות האחרונים.

סגירת מקום עבודה והורים לילדים: מי זכאי לפיצוי?

על פי המתווה החדש, במקרים בהם מקום העבודה נסגר או צומצם עקב הנחיות פיקוד העורף ולא התאפשרה עבודה מרחוק, העובדים יהיו זכאים לפיצוי בגובה 100% מהשכר עבור השבועיים הראשונים (14.03-28.02), ו-80% עבור השבועיים שלאחר מכן.

גם ההורים שבינינו יכולים לנשום לרווחה: הורים לילדים עד גיל 14 שנאלצו להיעדר כדי להשגיח על ילדיהם בשל סגירת מוסדות החינוך, יהיו זכאים ל**-90% מהשכר** בשבועיים הראשונים ו-75% בשבועיים העוקבים. זכאות דומה תינתן גם לאנשים עם מוגבלות או קרוביהם.

נתקעתם בחו"ל או פוניתם מהבית? אלו הזכויות שלכם

המתווה מתייחס גם למקרים מורכבים יותר:

מפונים: עובדים שפונו מביתם בהוראת גורם מוסמך בשל נזק, יקבלו 100% שכר למשך 8 ימים מיום הפינוי.

תקועים בחו"ל: עובדים שטיסתם בוטלה בשל המצב הביטחוני יזכו ל-80% שכר בשבועיים הראשונים.

חשוב לדעת: במקרים אחרים שאינם נמנים ברשימה, תינתן השתתפות בגובה 60% בשבועיים הראשונים.

אזהרה: מי שלא יגיע לעבודה – לא יקבל שכר

לצד הבשורות, הממונה על השכר מבהיר מסר חד-משמעי בנוגע לרציפות התפקודית: עובד שנקרא על ידי המעסיק לעבוד (מהמשרד או מרחוק) וסירב לכך – לא יהיה זכאי לכל פיצוי (0%). במקרה כזה, ימי ההיעדרות ינוכו במלואם מימי החופשה השנתית של העובד.

בנוגע לחופשת הפסח המתקרבת, סוכם כי החופשה המרוכזת תוחל גם על הימים שבין ה-29.03 ל-31.03, ויתאפשר לעובדים להיכנס ליתרה שלילית של ימי חופשה במידת הצורך. הצדדים עמלים כעת על עיגון ההבנות בהסכם קיבוצי רשמי שייחתם בקרוב.