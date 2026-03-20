פרטים חדשים על פרשת הריגול של הלוחם מכיפת ברזל

לפי גורמי החקירה, הקשר של לוחם המילואים עם הגורם הזר התנהל לאורך תקופה וכלל התכתבויות, העברת חומרים והיענות לחלק מהמשימות; במסגרת הבדיקה נבחנת היקף המידע שנמסר והשלכותיו

לצד כתב האישום שפורסם היום (שישי), לפיו רז כהן, בן 26 מירושלים ולוחם מילואים במערך ההגנה האווירית, נאשם כי העביר מידע רגיש לגורמים איראניים למרות שהבין כבר בשלב מוקדם מול מי הוא עומד, נחשפים כעת פרטים נוספים מחקירתו.

על פי האישום, כהן שלח למפעיליו תיקייה ובה חומרים מתקופת שירותו מאז 7 באוקטובר, שכללה תמונות, סרטונים ומידע מבצעי. בנוסף, פירט כיצד פועלת מערכת כיפת ברזל ואף מסר נקודות ציון של בסיסים, בהם לפחות שני אתרים שבהם מוצבות המערכות. כאמור, כהן עצור בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות חמורות ביותר.

מהחקירה עולה כי במסגרת הקשר התבקש כהן לבצע משימות נוספות, בהן תיעוד תחנות משטרה. לטענתו, נמנע מביצוע חלק מהמשימות מחשש שייחשף, אך הקשר עם הגורם האיראני נמשך.



רעידת אדמה בצה"ל: פרשת ריגול חמורה במערך כיפת ברזל

בחקירתו ביחידת להב 433 סיפר: "איימו עליי, פחדתי". לדבריו, נאמר לו כי אם לא ישתף פעולה, "ידווחו עליי לשב״כ". למרות זאת, על פי גורמי החקירה, המשיך להעביר מידע במסגרת הקשר.

עוד עולה כי כבר בתחילת הקשר קיבל תשלום להוכחת רצינותו, ובסך הכל הועברו אליו כ-1,000 דולר במטבעות קריפטוגרפיים.



