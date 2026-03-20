רעידת אדמה בצה"ל: פרשת ריגול חמורה במערך כיפת ברזל

הותר לפרסום: פעילות משולבת של יאחב"ל בלהב 433 ושירות הביטחון הכללי הובילה למעצרו של רז כהן, תושב ירושלים בן 26, בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות חמורות ביותר. כהן, ששירת במילואים במערך "כיפת ברזל", חשוד כי עמד בקשר עם גורמי מודיעין איראניים וביצע עבורם משימות ביטחוניות שונות בזמן המלחמה.

מידע רגיש תמורת בצע כסף

מחקירת השב"כ והמשטרה עולה תמונה מדאיגה: במשך מספר חודשים ניהל כהן קשר רציף עם המודיעין האיראני. על פי החשד, הוא התבקש להעביר מידע ביטחוני רגיש שאליו נחשף במסגרת תפקידו המבצעי במערך ההגנה האווירית. החקירה העלתה כי כהן היה מודע לחלוטין לכך שהוא עומד בקשר עם גורמים עוינים מאיראן, וכי בתמורה למעשיו קיבל סכומי כסף.

הבוקר, לאחר חקירה אינטנסיבית שליוותה פרקליטות מחוז ירושלים, הוגש נגדו כתב אישום חמור לבית המשפט.

משטרת ישראל

אזהרה חמורה לאזרחי ישראל

במשטרת ישראל ובשב"כ שבים ומזהירים מפני הניסיונות הבלתי פוסקים של מדינות אויב לגייס ישראלים למשימות ריגול וטרור, במיוחד בימי המלחמה. גורמי המודיעין האיראניים פועלים רבות ברשתות החברתיות ומנסים לאתר "חוליות חלשות" שיסכימו לבצע משימות תמורת תשלום.

"גופי הביטחון ימשיכו לפעול בנחישות לאיתור וסיכול פעולות ריגול", נמסר מהמשטרה. "ננקוט בכל האמצעים העומדים לרשותנו כדי למנוע פעילות ביטחונית המסכנת את ביטחון המדינה ואזרחיה". המקרה הנוכחי מדגיש את הצורך בערנות מוגברת, גם בתוך היחידות הרגישות ביותר של צה"ל.