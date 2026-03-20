"צריך לפרק את חבורת בהרב-מיארה כמו את הציר השיעי"

מתקפה חזיתית על גלי בהרב מיארה: "היועמ"שית והפרקליטות הפכו לשחקנים פוליטיים על מלא; ייקח זמן לפרק אותם"

חבר הכנסת אוהד טל (הציונות הדתית) התארח הבוקר (שישי) בתוכניתם של בינה וזיו מאור, "פעמיים הפוך", ברדיו גלי ישראל, וסיפק הצהרות לוחמניות במיוחד נגד מערכת המשפט והיועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה. בראיון הבהיר טל כי המאבק מול הייעוץ המשפטי הוא יעד אסטרטגי של הקואליציה, לא פחות מהמערכות הצבאיות שמנהלת ישראל.

"שחקנים פוליטיים על מלא"

לדברי ח"כ טל, המהלך הדחוף ביותר על שולחן הכנסת הוא חוק פיצול תפקיד היועמ"ש. "הדבר הכי חשוב שאפשר לעשות נגד גלי בהרב-מיארה הוא לקדם את החוק הזה", הצהיר טל. "הם הפכו את עצמם לשחקנים פוליטיים על מלא – והגיע הזמן לטפל בזה. תפקידכם בתקשורת הוא להזכיר לנו שזה אחד הדברים החשובים שצריך לעשות".

טל הודה כי הדרך לשינוי רצופה בקשיים, בין היתר בתוך הקואליציה עצמה: "זה תהליך שלוקח זמן. ראינו גם חברי כנסת מהליכוד שלא עמדו בלחץ, ולכן חשוב שהציבור ייתן גיבוי לנבחרי הציבור שעומדים בחזית".

השוואה מפתיעה: היועמ"שית והציר השיעי

בשיאו של הראיון, בחר חבר הכנסת להשוות את הרפורמה במערכת המשפט לפירוק ציר הרשע האזורי. "כמו שכולם מבינים שבמערכה הצבאית פירוק הציר השיעי לוקח זמן – כך גם פירוק החבורה הזאת ייקח זמן", אמר טל והוסיף בנימה של תקווה מהולה בחשש: "אנחנו רק מקווים שזה לא ייקח 50 שנה".