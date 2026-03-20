2,000 מטרות הושמדו: מספרי המערכה בלבנון | צפו בכוחות

צה"ל מעלה הילוך בדרום לבנון: שלוש אוגדות פועלות בשטח לטיהור תשתיות הטרור של חיזבאללה. בין ההישגים עד כה: השמדת 120 מפקדות, מאות מחסני אמל"ח וחיסול של עשרות מפקדים בכירים בדרגי השטח והפיקוד. תיעוד מיוחד מהשטח.

כוחות צה"ל ממשיכים להדק את האחיזה בדרום לבנון, אוגדות 91, 146 ו-36 מובילות בימים האחרונים פשיטות ממוקדות ופעילות קרקעית עצימה, תוך השמדת נכסים אסטרטגיים שחיזבאללה בנה במשך שנים בחסות איראנית.

מתחילת המבצע בלבנון הותקפו למעלה מ-2,000 מטרות טרור. כ-120 מפקדות של חיזבאללה הושמדו כליל. יותר מ-130 משגרי טילים נוטרלו, לצד פגיעה במעל 100 מחסני אמצעי לחימה.

לצד הפגיעה בתשתיות, צה"ל מנהל מצוד ממוקד אחר שדרת הפיקוד של הארגון. עד כה חוסלו למעלה מ-570 מחבלים, כ-220 מחבלים מכוח רדואן. הפגיעה המשמעותית ביותר נרשמה בדרגי הפיקוד הבכירים, 2 מפקדים בדרגת אלוף ו-4 מפקדים המקבילים לדרגת תת-אלוף חוסלו בתקיפות מדויקות.

לכך מתווספים 8 מפקדים בדרגת אל"ם ו-22 מפקדי גדודים, מה שיוצר ואקום פיקודי משמעותי בשטח. בצה"ל מבהירים כי הפעילות רחוקה מלהסתיים. "חיזבאללה בחר להצטרף למערכה בשירות האינטרס האיראני, והוא משלם על כך מחיר כבד", נמסר. המטרה נותרת ברורה: דחיקת כוחות הארגון מהגבול ויצירת מציאות ביטחונית חדשה שתאפשר את החזרת תושבי הצפון לבתיהם בבטחה.