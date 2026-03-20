נותרו ללא קול: דובר משמרות המהפכה חוסל

ממשיכים בחיסול בכירי משמרות המהפכה: עלי נאיני דובר וראש מערך היח"ץ של משטר הטרור, חוסל בתקיפת חיל האוויר

איראן בכאוס מוחלט: בעוד הרפובליקה האסלאמית מנסה להתאושש מהמכות האנושות שספגה בשבועות האחרונים, צה"ל מאשר כי האיראנית הלילה (שישי) חוסל עלי נאיני, דובר משמרות המהפכה.

תעודת הזאת של עלי נאיני דובר משמרות המהפכה צילום: דובר צה

מצה"ל נמסר כי לאורך השנים, נאיני מילא מספר תפקידים בעולמות התעמולה והדוברות, ובשנתיים האחרונות שימש כמפיץ התעמולה הראשי של משמרות המהפכה תחת משטר הטרור האיראני. במסגרת תפקידו, הפיץ את תעמולת הטרור של הארגון לשלוחיו בכל המזרח התיכון, במטרה להשפיע ולקדם פעולות טרור נגד מדינת ישראל מהזירות השונות.

נאיני, שנחשב לאחד מבכירי מערך התעמולה והביטחון של המשטר, הוא החוליה האחרונה בשורת חיסולים שמחריבה את צמרת הפיקוד האיראנית.

אחרי חמינאי ולריג'אני: המשטר על כרעי תרנגולת

החיסול הנוכחי מגיע בשיאה של מערכה חסרת תקדים, במסגרתה חוסלו לאחרונה המנהיג העליון עלי חמינאי ועלי לריג'אני – שתי הדמויות החזקות והמשפיעות ביותר באיראן.

מותם של השניים הותיר ואקום שלטוני בטהרן והוביל למלחמת הישרדות פנימית בתוך מנגנוני הביטחון.