אריאל כהנא חושף: האמת מאחורי פטירתה של שושנה סטרוק ז"ל

בטור נוקב ב"ישראל היום", חושף העיתונאי אריאל כהנא את מה שהתרחש מאחורי הקלעים בבית משפחת סטרוק

בעוד זרם המנחמים בבית ההארחה "אשל אברהם" בחברון לא פוסק, טורו של אריאל כהנא ב"ישראל היום" שפורסם הבוקר, שופך אור חדש על הטרגדיה המשפחתית של השרה אורית סטרוק. כהנא חושף לראשונה את מאבקי ההישרדות של שושנה ז"ל, שהחלו כבר בגיל 19 כשהמחלה הכתה בהלם, ושלחו את הוריה למבצעי הצלה חובקי עולם.

מבצע חילוץ ברומא ודרכון דיפלומטי

אחד הגילויים המדהימים בטורו של כהנא נוגע למחויבות הבלתי מתפשרת של השרה. סטרוק, שמעולם לא יצאה מהארץ מסיבות דתיות, נאלצה לטוס בדחיפות לרומא כדי להציל את שושי לאחר שזו איימה להתאבד. המסע כלל הוצאת דרכון דיפלומטי וחילול שבת – הכל כדי להגיע לבתה ברגע הקריטי ביותר.

בשל מעמדה של סטרוק כשרה בממשלה והחשש שגורמי טרור או איראנים ינצלו את מצבה הרגיש של הבת, חושף כהנא כי גם גופי הביטחון עודכנו והיו מעורבים בנעשה לאורך השנים, תוך שמירה על דיסקרטיות מוחלטת.

הסיוט באוסטרליה בזמן החתונה

כהנא מתאר בטורו את "קו פרשת המים" בחייה של שושי: טיול לאוסטרליה שבו נפלה קורבן להתעללות קשה מצד סוחר סמים מקומי. בזמן שבחברון חגגו את חתונת אחיה הצעיר, שושי נמלטה על נפשה בצידו השני של העולם. הטראומה שחוותה שם שינתה את הכל, והובילה לשנים של האשמות קשות כלפי בני משפחתה – האשמות שהמשפחה הכילה באהבה ובהבנה שמדובר בנפש פצועה.

"זו הייתה רכבת הרים", מסכמת סטרוק בטור את 14 השנים האחרונות. למרות המשברים, שושי ז"ל נאחזה בחיים: היא סיימה שירות לאומי והשלימה תואר ראשון בהצטיינות, אך בסופו של דבר הנפש הכריעה. כעת, כשהסיפור המלא נחשף, מתגלה התמונה של משפחה שנלחמה בחירוף נפש, הרחק מעין הציבור, כדי להציל את בתם פעם אחר פעם.