גל חדש: חיל האוויר תוקף מזרחית לטהרן

צה״ל התחיל היום (שישי) לפני זמן קצר לתקוף מטרות של משטר הטרור האיראני במרחב נור - מזרחית לטהרן. נוא היא עיר במחוז מאזנדראן בצפון איראן, שנמצאת על חוף הים הכספי.

הבוקר בעוד הרפובליקה האסלאמית מנסה להתאושש מהמכות האנושות שספגה בשבועות האחרונים, צה"ל אישר כי בתקיפה באיראן הלילה חוסל עלי נאיני, דובר משמרות המהפכה.

אמש צה״ל הודיע כי במהלך היממה האחרונה הושלמו עשרות מטסי תקיפה נרחבים ברחבי איראן, במסגרתם הותקפו למעלה מ-130 תשתיות של המשטר האיראני. התקיפות בוצעו בהכוונת אגף המודיעין והתמקדו בעיקר במערב ובמרכז המדינה.

על פי הודעת הצבא, בין היעדים שהותקפו נכללו משגרי טילים בליסטיים, מערכות שיגור, כלי טיס בלתי מאוישים ומערכי הגנה אווירית. מדובר בתשתיות שמוגדרות בצה״ל כחלק מרכזי ביכולת ההתקפית וההגנתית של איראן, אשר שימשו בין היתר לירי לעבר ישראל.