נתניהו עורר סערה עולמית ונאלץ להבהיר: "לא לעגתי לו"

סערה בינלאומית התעוררה אמש (חמישי) ברשתות החברתיות, בעקבות דברים שאמר ראש הממשלה בנימין נתניהו במסיבת עיתונאים. דבריו של נתניהו, שנאמרו בתגובה לשאלה של גיא עזריאל, הכתב המדיני של i24NEWS, נתפסו כזלזול בוטה בדמותו של ישו ועוררו ביקורת חריפה על פגיעה ברגשות הנוצרים בעולם.

הציטוט שעורר את המהומה

המהומה החלה לאחר שפורסם קטע מתוך מסיבת העיתונאים, בו נשמע נתניהו עונה לשאלה בנוגע ליציבות המשטר באיראן ותקיפת מתקני הגז במדינה. בתשובתו, ביקש נתניהו להדגיש את החשיבות של עוצמה צבאית לצד מוסר, וציטט את ההיסטוריון האמריקאי וויל דוראנט: "ישו אינו עדיף על ג’ינגיס חאן, משום שאם אתה חזק מספיק, חסר רחמים מספיק ועוצמתי מספיק, הרוע יגבר על הטוב".

"חדשות מזויפות": נתניהו ממהר להבהיר

בעקבות הביקורת החריפה והחשש מפגיעה ביחסי החוץ של ישראל, פרסם הבוקר ראש הממשלה הבהרה דחופה לדבריו: "עוד חדשות מזויפות על גישתי כלפי נוצרים, המוגנים ומשגשגים בישראל". נתניהו הדגיש כי לא השמיץ את ישו, אלא ציטט את דוראנט, שהיה דווקא מעריץ נלהב שלו.

על פי ההסבר של נתניהו, כוונתו של דוראנט הייתה שמוסר לבדו אינו מספיק כדי להבטיח הישרדות. "ציוויליזציה נעלה מבחינה מוסרית עדיין עלולה ליפול לידי אויב אכזרי אם אין לה את הכוח להגן על עצמה", הבהיר נתניהו, והוסיף: "לא הייתה כוונה לפגוע". הניסיון להרגיע את הרוחות מגיע בזמן רגיש, כשמדינת ישראל זקוקה לתמיכה בינלאומית רחבה.