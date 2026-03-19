נתניהו טוען: לאיראן כבר אין יכולת להעשיר אורניום

ראש הממשלה נתניהו בהצהרה לתקשורת: "אחרי 20 יום, לאיראן כבר אין יכולת להעשיר אורניום או לייצר טילים בליסטיים. לא משנה מי יחליף את המחוסלים. אנחנו דואגים ש״המשמרות״ במשמרות המהפכה יהיו קצרות"

ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר הערב (חמישי) הצהרה לתקשורת. במהלך ההצהרה אמר כי הוא "גאה באזרחי ישראל". הוא מסר כי הוא יודע כמה קשה לכל המשפחות והמילואימניקים אך הוא גאה בכך שמקפידים לשמור על הנחיות פיקוד העורף: "זה תורם למאמץ להשיג את הישגי המערכה".

נתניהו הוסיף כי "אנחנו עם של אריות. אנחנו משקיעים הון עתק בפיצויים".

ראש הממשלה טען כי "אחרי 20 יום, לאיראן כבר אין יכולת להעשיר אורניום או לייצר טילים בליסטיים".

נתניהו חזר על מטרות המבצע: "ריסוק התוכנית הגרעינית, ריסוק התוכנית הבליסטית ויצירת התנאים לעם האיראני להחליף את השלטון באיראן". בנוסף אמר כי: "מוקדם מדי להגיד אם העם האיראני ינצל את התנאים שאנחנו יוצרים כדי לצאת לרחובות, אני מקווה שכך יקרה. אבל זה תלוי רק בהם".

עוד אמר נתניהו: "דיברו על נפילת מאות מגדלים בתל אביב. הם נופלים בינתיים באיראן ובלבנון. מה שהיה לא יהיה יותר. לא משנה מי יחליף את המחוסלים. אנחנו דואגים ש״המשמרות״ במשמרות המהפכה יהיו קצרות".