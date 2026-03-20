יממה של שיגורים: שריפה פרצה ברחובות מפגיעת רסיס

מטחים בלתי פוסקים מאיראן מהבוקר (שישי). שמונה גלים של שיגורים מאיראן לעבר ישראל, במקביל לירי של ארגון הטרור חיזבאללה מלבנון. שריפה פרצה בבית ברחובות ככל הנראה מפגיעת רסיס, לא ידוע על נפגעים.

מכבאות והצלה נמסר: "צוותי כיבוי וחילוץ מתחנת רחובות פועלים כעת לכיבוי בעירה בקומה השניה בבית פרטי, לוחמי האש השלימו סריקות לאיתור לכודים בזירה, אין לכודים במקום".

הפגיעה ברחובות

בשיגורים האחרונים האזעקות הופעלו בנגב, במרכז, בשפלה, באזור ירושלים ובבנימין. ממד"א נמסר כי חובשים ופרמדיקים יצאו לסרוק זירות בהן התקבלו דיווחים, ובאנשים שנחבלו בדרכם למרחב המוגן.

מעל עשרה שיגורים תוך 24 שעות

הבוקר תוך שעתיים וחצי, משטר האייתוללות ירה ארבעה שיגורים לאזור המרכז. ברחובות נפלו שברי יירוט במספר מקומות ברחבי העיר, נזק רחב נגרם לבית פרטי, אבל ללא נפגעים. מעל עשרה שיגורים מאיראן לישראל ב-24 השעות האחרונות.

צה״ל התחיל לתקוף מוקדם יותר היום מטרות של משטר הטרורהאיראני במרחב נור - מזרחית לטהרן. נוא היא עיר במחוז מאזנדראן בצפון איראן, שנמצאת על חוף הים הכספי.

בנוסף הבוקר בעוד הרפובליקה האסלאמית מנסה להתאושש מהמכות האנושות שספגה בשבועות האחרונים, צה"ל אישר כי בתקיפה באיראן הלילה חוסל עלי נאיני, דובר משמרות המהפכה.

