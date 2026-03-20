"מלכודת מוות": האזהרה החמורה של פיקוד העורף

התקבלו התרעות בזמן נסיעה? אל תישארו בפנים. פיקוד העורף מפרסם הבוקר אזהרה חריפה לנהגים ונוסעים: "הרכב שלכם הופך למלכודת מסוכנת"

בפיקוד העורף מחדדים הבוקר (שישי) את ההנחיות לציבור הנהגים והנוסעים בדרכים, ומזהירים מפני טעות קריטית שעלולה לעלות בחיי אדם. על פי הודעת הפיקוד, במקרה של קבלת התרעה בזמן שהייה ברכב, יש לפעול באופן מיידי ובנחישות כדי להימנע מפגיעה קשה.

"סכנת התלקחות ושברי זכוכית"

המסר של פיקוד העורף חד וברור: הרכב הפרטי עלול להפוך ל"מלכודת מוות" במקרה של נפילה או רסיסים. הסכנות המרכזיות כוללות פגיעה ישירה שעלולה להוביל להתלקחות מהירה של דלק, פציעות קשות משברי זכוכית מתעופפים וסכנת פגיעה מרסיסים חודרי שריון.

"יש לצאת מיד מהרכב ולהתרחק ממנו", מבהירים בפיקוד העורף. המטרה היא להתרחק ככל הניתן מהמרחב המיידי של המכונית, שיכולה להפוך למקור סכנה בפני עצמה במקרה של הדף או רסיסים.

מתי מותר לחזור לרכב?

בנוסף, מדגישים בפיקוד העורף כי אין למהר ולחזור לרכב מיד לאחר הדי הפיצוצים. החזרה לרכב מותרת רק לאחר קבלת הנחיה מפורשת מפיקוד העורף או לאחר זמן ההמתנה המוגדר (10 דקות), וזאת כדי לוודא שאין סכנה של נפלים או מטחים נוספים.

"הקפדה על הנחיות פיקוד העורף מצילה חיים", מסכמים בפיקוד. בימים אלו של מתיחות ביטחונית גבוהה, הערנות בדרכים היא קריטית – צאו מהרכב, תפסו מחסה והתרחקו ממרכז הכביש.