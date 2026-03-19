פיקוד העורף אישר: אלה הערים והיישובים בהם ייפתחו הלימודים

לאחר הערכת מצב ביטחונית ובעקבות בקשה רשמית של משרד החינוך להרחבת המענה החינוכי, אישר הערב (חמישי) פיקוד העורף את פתיחת הלימודים בשורה ארוכה של אזורים ויישובים ברחבי הארץ. ההחלטה התקבלה תוך בחינת רמת המיגון במוסדות השונים והאפשרות להבטיח את שלומם של התלמידים והצוותים.

באזור הצפון, אישר פיקוד העורף את פתיחת הלימודים ביישובי דרום הגולן, למעט קצרין וקדמת צבי שיישארו סגורים בשלב זה. גם ביישובי הגליל התחתון, ואדי ערה ובאזור הכרמל תתאפשר חזרה ללימודים, למעט ביישובים דאלית אל-כרמל ועספיא.

באזור מנשה תתקיים למידה ברוב היישובים, למעט בערים אור עקיבא, חדרה וג'סר א-זרקא, וכן בחלק מיישובי המועצה האזורית חוף הכרמל. במרכז הארץ ובשפלה, אושרה פתיחת מוסדות החינוך בשפלת יהודה, למעט העיר בית שמש שבה ההנחיות נותרו ללא שינוי.

גם באזור לכיש נרשמה הקלה משמעותית, אם כי מספר מוקדים מרכזיים נותרו מחוץ למתווה. הלימודים יחודשו באזור למעט הערים אשדוד, גן יבנה, יבנה וגדרה. כמו כן, לא יתקיימו לימודים בחלק מיישובי המועצות האזוריות גן רווה וברנר, בכל יישובי מועצת גדרות וביישובים בית גמליאל, בן זכאי וצופיה השייכים למועצה האזורית חבל יבנה.

בדרום הארץ, הלימודים יחודשו ביישובי מרכז הנגב, למעט בבאר שבע ובעומר שבהם מערכת החינוך לא תיפתח בשלב זה. במשרד החינוך מדגישים כי הפתיחה ביישובים המאושרים כפופה להערכת מצב של ראש הרשות המקומית ולקיומו של מיגון תקני במוסדות החינוך עצמם.