הקלה משמעותית: אלה הנחיות פיקוד העורף המעודכנות

פיקוד העורף הודיע על מעבר ל"פעילות חלקית" בשורה ארוכה של יישובים בצפון, במרכז ובדרום. מי יוכל לחזור להתקהל, מה קורה במקומות העבודה ואיפה הלימודים עדיין תחת הגבלות? כל הפרטים

פיקוד העורף הודיע הערב (חמישי) על הרחבה משמעותית של מדיניות ההתגוננות הדיפרנציאלית, שתיכנס לתוקף החל מיום ראשון הקרוב, ה-22 במרץ, בשעה 06:00 בבוקר. המהלך מסמן הקלה משמעותית עבור מאות אלפי אזרחים, כאשר אזורים רבים יעברו ממדרג של "פעילות מצומצמת" למדרג של "פעילות חלקית". יובהר כי עד למועד זה, המדיניות הקיימת נותרת ללא שינוי.

מפת היישובים שיוצאים מההגבלות המחמירות

השינוי הדרמטי יחול על אזורי הנחיה נרחבים בכל רחבי הארץ. בצפון מדובר בדרום הגולן (למעט קצרין וקדמת צבי), הגליל התחתון, ואדי ערה ואזור הכרמל, מלבד היישובים דאלית אל-כרמל ועספיא. באזור מנשה תורחב הפעילות ברוב היישובים, למעט בחדרה, אור עקיבא, ג'סר א-זרקא וחלק מיישובי מוא"ז חוף הכרמל.

גם בשפלה ובדרום נרשמות הקלות משמעותיות. הפעילות תורחב בשפלת יהודה (למעט בית שמש) ובאזור לכיש, מלבד הערים אשדוד, יבנה, גן יבנה, גדרה ובני עיי"ש, וכן מספר יישובים במועצות האזוריות חבל יבנה, גדרות, ברנר וגן רווה. בדרום, מרכז הנגב יעבור לפעילות חלקית, למעט הערים באר שבע ועומר שבהן ההנחיות נותרות כפי שהיו.

הנחיות ההתקהלות והחינוך החדשות

במסגרת המעבר למדרג הפעילות החלקית, ניתן יהיה לקיים פעילויות חינוכיות בכל מקום שבו ניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות הרלוונטי לאזור. הנחיה זו תקפה גם למקומות העבודה, שיכולים לשוב לפעילות תחת אותן מגבלות מיגון.

בנוגע להתקהלויות, המדיניות החדשה מאפשרת התכנסויות של עד 50 אנשים בשטח פתוח, ועד 100 אנשים בתוך מבנה – וזאת בתנאי שהמקום מאפשר הגעה למרחב מוגן תקני בזמן אמת. בפיקוד העורף מדגישים כי שאר אזורי הארץ שאינם נכללים ברשימה זו נותרים ללא שינוי במדיניות, וכי ההנחיות החדשות יהיו בתוקף בשלב זה עד ליום שני, ה-23 במרץ בשעה 20:00.