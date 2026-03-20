פרשת שושנה סטרוק נחשפת: אורית סטרוק סירבה להצעה של היועמ"שית

אחרי חודשים של שמועות זדוניות ופרסומים פוגעניים, העיתונאי אבישי גרינצייג חושף בטורו ב'בשבע' את מה שהתחולל בחדרי החקירות בפרשת שושנה סטרוק ז"ל

פרשת שושנה סטרוק ז"ל הסעירה את הרשתות החברתיות במשך תקופה ארוכה, כשהיא מלווה בעננה כבדה של שמועות והאשמות קשות נגד השרה אורית סטרוק ובני משפחתה. כעת, בטורו השבועי בעיתון 'בשבע', חושף העיתונאי אבישי גרינצייג את האמת מאחורי תיק החקירה ומסביר מדוע המשטרה והפרקליטות החליטו לסגור אותו עוד לפני שזומנו עדים.

העדות השנייה שטרפה את הקלפים

על פי החשיפה, הפרשה החלה כאשר שושנה ז"ל הגיעה לתחנת המשטרה והטיחה באביה האשמות חמורות בעבירות מין, בטענה שאמה, השרה סטרוק, ידעה על כך. המשטרה, שהבינה את רגישות העניין, עירבה מיד את צמרת מערכת המשפט – היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה, והצמידה לתיק פרקליט מלווה מומחה בתחום.

אולם, התפנית הדרמטית התרחשה בעת מסירת העדות השנייה של שושנה, רגע לפני שטסה לאיטליה. גרינצייג חושף כי הגרסה שמסרה הייתה כה מופרכת, לא קוהרנטית ומנותקת מהמציאות, עד שכל גורמי האכיפה – מהיועמ"שית ועד המשטרה – הסכימו פה אחד שאין בתיק כל תוחלת. המצב היה כה ברור, עד שהוחלט שאין צורך אפילו לזמן את ההורים או כל אדם אחר למסירת גרסה.

הצעת היועמ"שית שנגנזה

פרט מרתק נוסף שנחשף נוגע ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה. על פי הדיווח, על רקע מבול ההכפשות נגד השרה סטרוק ברשתות, סברה היועמ"שית כי לא הוגן להשאיר את סטרוק עם עננה כה חמורה. היא הציעה להוציא הודעה רשמית שתבהיר כי החקירה לוותה על ידה ועל ידי פרקליט המדינה וכי מדובר ב"חקירה ללא תוחלת". למרות זאת, המשטרה התנגדה לפרסום וההצעה נגנזה.

השתיקה של סטרוק: "להגן על חיי הבת"

בזמן שהרשתות געשו, השרה סטרוק בחרה שלא להתגונן בפומבי ולא לחשוף את מצבה הנפשי המורכב של בתה. גרינצייג מסביר כי השרה ביקשה במפורש שלא להתנגח בשושנה, למרות המחיר האישי הכבד ששמה הטוב שילם. הסיבה המצמררת: חשש כבד ומוחשי כי פרסומים כאלו יובילו את בתה לשלוח יד בנפשה.

כעת, עם פטירתה של שושנה ופרסום העובדות, מתברר כי מאחורי הקלעים התנהל מאבק של אם שניסתה להגן על בתה, גם כשהמחיר היה שתיקה אל מול האשמות קשות מנשוא.