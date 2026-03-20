נזקי מזג האוויר: צירי תנועה מרכזיים נחסמו. הרשימה המלאה

מזג האוויר הסוער נותן את אותותיו: שורה של צירים מרכזיים נחסמו לחלוטין לתנועה בעקבות זרימת נחלים חזקה

הגשמים הכבדים והשיטפונות בדרום הארץ מובילים הבוקר לשיבושי תנועה קשים ולחסימות צירים מרכזיים בשל סכנת היסחפות. נכון לשעה זו, כביש 2499 באזור נאות הכיכר חסום לתנועה בשני הכיוונים בעקבות עליית נחל צין על גדותיו, מה שמונע גישה סדירה ליישובי האזור.

גם ציר התנועה המרכזי ביותר בדרום, כביש 90, ספג חסימות משמעותיות. המקטע שבין מפעלי ים המלח לצומת זוהר סגור לחלוטין לתנועה בשני הכיוונים.

במקביל, גם הקטע שבין צומת הלידו לכיכר המלונות נחסם למעבר, כאשר בצומת הלידו עצמו מתאפשרת תנועה אך ורק לתושבי המקום המציגים תעודה מזהה, בעוד שאר הנהגים נדרשים לבצע פניית פרסה.

מלבד אזור ים המלח, גם בנגב המערבי נרשמות חסימות. כביש 234 באזור גשר צאלים חסום אף הוא לתנועה בשני הכיוונים בשל זרימת מים מסוכנת על הכביש.

כוחות המשטרה וצוותי החילוץ פרוסים בנקודות החסימה ומבקשים מהציבור שלא להגיע לאזורי הזרימה בשל סכנה ממשית לחיי אדם, ולהישמע להנחיות השוטרים המוצבים בשטח.