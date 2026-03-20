התראה מטאורולוגית בישראל: "בשעות הקרובות"

השירות המטארולוגי פרסם לפני זמן קצר אזהרה לקראת השעות הקרובות. מה צפוי לקרות ואיך צריך להתהג?

ב' ניסן התשפ"ו
שטפונות

השירות המטאורולוגי פרסם אזהרה צהובה על שטפונות בזק במדבר יהודה וים המלח, בצפון מזרח הנגב ובצפון הערבה החל מ-19/03 בשעה 15:00, עד ה-20/03 בשעה 9:00 בבוקר.

למה ניתן לצפות

- תיתכן זרימה בערוצי נחלים.

- תיתכן היווצרות פתאומית של שיטפונות בזק בנחלים.

- תיתכן חסימת כבישים במקומות המועדים.

- תיתכן הצטברות של סחף על כבישים במקומות המועדים. 

כיצד מומלץ להתנהג

יש לעקוב אחר תחזיות מזג האוויר ולהיערך בהתאם.

- יש להישמע להוראות האחראים בשטח.

- יש להימנע מלהיכנס לאפיקי נחלים או לחצותם ברגל וברכב.

- בהגעה לכביש מוצף יש לעצור ולנהוג בהתאם לשילוט או הוראות הגופים האחראים בשטח.

- יש להימנע מלינה בשטחים פתוחים באזורי הסכנה

