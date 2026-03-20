התראה מטאורולוגית בישראל: "בשעות הקרובות"

השירות המטאורולוגי פרסם אזהרה צהובה על שטפונות בזק במדבר יהודה וים המלח, בצפון מזרח הנגב ובצפון הערבה החל מ-19/03 בשעה 15:00, עד ה-20/03 בשעה 9:00 בבוקר.
למה ניתן לצפות
- תיתכן זרימה בערוצי נחלים.
- תיתכן היווצרות פתאומית של שיטפונות בזק בנחלים.
- תיתכן חסימת כבישים במקומות המועדים.
- תיתכן הצטברות של סחף על כבישים במקומות המועדים.
כיצד מומלץ להתנהג
- יש לעקוב אחר תחזיות מזג האוויר ולהיערך בהתאם.
- יש להישמע להוראות האחראים בשטח.
- יש להימנע מלהיכנס לאפיקי נחלים או לחצותם ברגל וברכב.
- בהגעה לכביש מוצף יש לעצור ולנהוג בהתאם לשילוט או הוראות הגופים האחראים בשטח.
- יש להימנע מלינה בשטחים פתוחים באזורי הסכנה
