תושב צפון הארץ בן 19 נעצר בחשד למעורבותו במקרי אלימות שהתרחשו בתקופה האחרונה ביהודה ושומרון. החשוד שנעצר, הועבר לחקירה ביחידה המרכזית במחוז ש"י וחקירת המקרה נמשכת.

מהמשטרה נמסר: "נמשיך לפעול יחד עם כלל גופי הביטחון, בנחישות וללא משוא פנים כנגד אלימות באשר היא, זאת תוך מאמצים לאיתורם של אותם אלימים קיצוניים הפוגעים בשלומם וביטחונם של תושבי האזור, מעצרם ומיצוי הדין עמם".

מוקדם יותר פורסם כי כוחות צה״ל ומג"ב קפצו לכפר מוחמאס שבחטיבת בנימין בעקבות דיווח על מספר אזרחים ישראלים שהציתו שני מבנים במרחב הקהילה הבדואית המתגוררת באזור. עם הגעתם, הכוחות סרקו במרחב וזיהו את ההצתה. כלל החשודים בהצתה נמלטו ולא אותרו ממצאים נוספים. המשך תחקור האירוע יתבצע בהמשך היום על ידי גופי הביטחון. מצה"ל נמסר: "צה"ל מגנה בתוקף אלימות מכל סוג וימשיך לפעול לשמירה על ביטחון התושבים והסדר במרחב".