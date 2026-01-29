שוב הצתה של ישראלי נגד פלסטינים: כוחות צה״ל ומג"ב קפצו אמש (רביעי) לכפר מוחמאס שבחטיבת בנימין בעקבות דיווח על מספר אזרחים ישראלים שהציתו שני מבנים במרחב הקהילה הבדואית המתגוררת באזור.
"עם הגעתם, הכוחות סרקו במרחב וזיהו את ההצתה. כלל החשודים בהצתה נמלטו ולא אותרו ממצאים נוספים. המשך תחקור האירוע יתבצע בהמשך היום על ידי גופי הביטחון. מצה"ל נמסר: "צה"ל מגנה בתוקף אלימות מכל סוג וימשיך לפעול לשמירה על ביטחון התושבים והסדר במרחב".
