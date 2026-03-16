מטח טילים שוגר מאיראן: אזעקות הופעלו במרכז

אזעקות הופעלו באזור המרכז - הבקעה, השומרון גוש דן ולכיש. 3 טילים נורו בזה אחר זה. נצפו 2 יירוטים לפחות. בשעה 22:20 עוד מטח של 4 טילים, שגם הם יורטו

מבצע שאגת הארי היום ה-17. התרעות לפני ירי מאיראן הופעלו במספר אזורים ברחבי הארץ - רובם באזור המרכז.

לפחות 3 טילים נורו לעבר מרכז הארץ, אזעקות הופעלו פעם אחר פעם בבקעת הירדן, בשומרון בגוש דן ובצפון חבל לכיש. 2 יירוטים נשמעו ותועדו. טיל שלישי נחת בשטח פתוח.

אין דיווחים על נפגעים או על נזק.

בשעה 22:20 שוב התרעות במרכז

כשעה וחצי לאחר מכן שוב התרעות על ירי טילים באזורים: שרון, שומרון, דן, ירקון, השפלה.

ושוב תועדו 3 יירוטים ועוד נפילה בשטח פתות.

דובר צה"ל מסר: צה"ל זיהה כי לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל.

מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום. בדקות האחרונות פיקוד העורף הפיץ הנחייה מקדימה ישירות לטלפונים הניידים באזורים הרלוונטיים.

הציבור מתבקש לגלות אחריות ולפעול על פי ההנחיות - הן מצילות חיים.

יש להיכנס למרחבים המוגנים בעת קבלת ההתרעה, ולשהות בהם עד להודעה חדשה.

יציאה מהמרחב המוגן תתאפשר לאחר קבלת הנחיה מפורשת בלבד, יש להמשיך ולפעול על פי הנחיות פיקוד העורף.