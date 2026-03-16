אליזבת צורקוב על חיסול אל-עסכרי: "היה מעורב בהחזקתי בשבי"

שורדת השבי אליזבת צורקוב שישבה כשלוש שנים בשבי כתאב חיזבאללה התייחסה ערב לחיסולו של דובר המיליציה אבו עלי אל עסכרי בידי האמריקאים

אליזבת צורקוב, החוקרת הישראלית-רוסית שהוחזקה בשבי המיליציה השיעית כתאב חיזבאללה בעיראק במשך 903 ימים, פרסמה התייחסות אישית וחריפה לאחר שנודע על חיסולו של דובר הארגון, אבו עלי אל-עסכרי, על ידי כוחות אמריקאים בשבוע האחרון.

כתאב חיזבאללה הוא אחת המיליציות השיעיות העיראקיות החזקות והאלימות ביותר, הפועלת תחת מטריית כוחות גיוס העם ובחסות ישירה של איראן. הארגון נחשב לאחד הגורמים המרכזיים שעמדו מאחורי תקיפות של יעדים אמריקאים בעיראק ובסוריה בשנים האחרונות, ומוגדר ארגון טרור על ידי ממשל ארצות הברית.

חוסל בעיראק. אבו עלי אל אסכרי צילום: דוברות כתאב חיזבאללה

צורקוב נחטפה בבגדד ב-2023 ושוחררה לאחר לחץ אמריקאי ישיר. לפי גרסתה, שחרורה התאפשר רק לאחר שנציגו של הנשיא דונלד טראמפ הבהיר לאנשי הארגון כי ארצות הברית תפעל נגדם באופן ישיר אם לא ישחררו אותה.

אל עסכרי היה מעורב בהחזקתי בשבי

סיפורה חשף בפני הציבור הבינלאומי את רשת מתקני הכליאה הסודיים שמנהל כתאב חיזבאללה ברחבי עיראק, בהם נעלמו אלפי אזרחים.

ברשת החברתית X כתבה הערב צורקוב:

"אבו עלי אל-עסכרי היה מעורב באופן אישי בהחזקתי בשבי ובהפצת שקרים מצחיקים עליי, אפילו לאחר שחרורי. הוא נהרג על ידי ארצות הברית בגלל שכתאב חיזבאללה תקף את האינטרסים האמריקאים בעיראק ובמדינות שכנות. רוב הדם שהיה על ידיו היה של ערבים, עיראקים וסורים."

צורקוב הוסיפה כי הארגון ביצע מעשי טבח, חטיפות המוניות וטיהור אתני באזורים סוניים בעיראק ובסוריה, ושתחת הכוונתו של קאסם סולימאני הוביל את הדיכוי האלים של מחאת 2019 בעיראק, שבה נהרגו כ-800 מפגינים ופעילים, רובם שיעים.

חיסולו של אבו עלי אל-עסכרי נתפס בוושינגטון כמהלך משמעותי, הן כהרתעה מול המיליציות הפרו-איראניות בעיראק והן כאות לכך שממשל טראמפ מוכן לפעול צבאית נגד מפקדים בכירים בלי להסתפק בלחץ דיפלומטי בלבד. גורמים בממשל האמריקאי ציינו כי הפעולה נועדה להגן על כוחות ואינטרסים אמריקאים באזור.