נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ממשיך לשנות את דעתו, אחרי שאמר כי המלחמה באיראן לקראת סיום, עכשיו הוא טוען כי היא תימשך לפחות עוד שבוע

מבצע שאגת הארי - היום ה-17. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס הערב שוב למלחמה בין ישראל וארה"ב לבין איראן.

במענה לשאלת כתבים בחדר הסגלגלג אמר טראמפ: "לא נסיים את המלחמה השבוע - אבל היא תיגמר בקרוב. זה לא ייקח הרבה זמן. ויהיה לנו עולם הרבה יותר בטוח כשזה יסתיים.". הדברים באים על רקע דברים קצת שונים שאמר טראמפ בשבוע שעבר לפיהם המלחמה לקראת סיום.

על המצב של האיראנים אמר טראמפ: "הם ירדו ל- 8% מהטילים שלהם ונשארה להם כמות קטנה של כטב״מים", בישראל דיברו על ירידה של 70% בכמות המשגרים - כך שייתכן ולארה"ב מידע קצת שונה.

על האי חארג' המספקים 90% מתעשיית הנפט האיראנית, אמר טראמפ: "סוף משהו יצטרך לקרות עם צינורות הנפט האלה". במהלך השבת תקפה ארה"ב את האי והשמידה את כל הנוכחות הצבאית האיראנית שבו. למעשה האמריקאים יכולים לכבוש אותו בהליכה ולספח את כל תעשיית הנפט האיראנית לעצמם.