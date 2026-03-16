זלנסקי מאשים: רוסיה מעבירה לאיראן כטב"מים

נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי בריאיון ל-i24NEWS טוען כי הכטב״מים האיראניים הם מתוצרת רוסית: "זיהינו באחד ה׳שאהדים׳ שפגע במדינות המפרץ רכיבים רוסיים, אנחנו יודעים שהאיראנים לא ייצרו אותם"

ארבע שנים למלחמת רוסיה-אוקראינה, 17 יום למבצע שאגת הארי. נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, התראיין הערב בריאיון בלעדי לכתב הסרוג עמיחי שטיין במהדורה המרכזית של i24NEWS.

בראיון סיפר נשיא אוקראינה, על האיומים שקיבל מאיראן לאחר שהציע עזרה למדינות המפרץ.

״אנחנו לא מפחדים ממסרים כאלה, אנחנו חיים עם מסרים כאלה מידי יום במהלך ארבע השנים האחרונות״.

האיראנים משתמשים בנשק רוסי

בריאיון הוסיף נשיא אוקראינה כי רוסיה מייצרת את הנשק בו משתמשת איראן: ״אי אפשר להשוות בין ׳שאהד׳ מתחילת המלחמה לבין ה׳שאהד׳ של היום. ב-99% מהמקרים, ה׳שאהד׳ שימש נגד אזרחים אוקראינים.

אני בטוח (שרוסיה נותנת לאיראנים כטבמ״ים מסוג ׳שאהד׳). ראינו כמה רכיבים מאחד ה׳שאהדים׳ שפגע באחת המדינות במזרח התיכון. אלו היו רכיבים רוסיים, אז אנחנו יודעים שהאיראנים לא ייצרו אותו״.