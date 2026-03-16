הרמטכ"ל בפיקוד הצפון: "חיזבאללה במלחמת הישרדות"

רב-אלוף אייל זמיר אישר תוכניות להמשך הלחימה: "ההדף של הפגיעה והחלשת המשטר הרדיקלי באיראן מורגש היטב גם במערכה מול חיזבאללה"

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ביקר היום (שני) בפיקוד הצפון וקיים הערכת מצב יחד עם מפקד הפיקוד, אלוף רפי מילוא. במסגרת הביקור אישר הרמטכ"ל תוכניות מבצעיות להמשך הפעילות בלבנון וקיים שיח עם מפקדי האוגדות הפועלות בגזרה.

"איראן היא הזירה הראשית, החלשת המשטר ויכולותיו יחלישו את הציר הרדיקלי כולו ובתוך כך את ארגון הטרור חיזבאללה", הצהיר הרמטכ"ל בפתח דבריו. הוא הסביר כי הפגיעה בבסיס האיראני משפיעה ישירות על יכולות המימון והחימוש של שלוחותיו.





צילום: דובר צה"ל

לדבריו, המערכה מול חיזבאללה היא חזית מרכזית וההדף מהחלשת טהרן מורגש בשטח: "כל פגיעה ביכולות ההתעצמות הצבאית של איראן פוגעת גם בחיזבאללה. חיזבאללה מצוי כעת במלחמת הישרדות על עצם קיומו".

הרמטכ"ל התייחס להישגי הכוחות בשטח וציין כי מאז תחילת הפעולה חוסלו מאות מחבלים. "פיקוד הצפון מנהל מערכה נחושה, במסגרתה חוסלו עד כה יותר מ-400 מחבלים, ובהם גם בכירים בארגון", חשף רב-אלוף זמיר.

במהלך הביקור הוחלט על תגבור הפיקוד בכוחות נוספים במטרה להרחיב את הפעולה הצבאית בלבנון. "אנו נערכים להמשך על מנת להעמיק את הפגיעה בחיזבאללה ולהרחיק את האיום מיישובי הצפון", הדגיש הרמטכ"ל בפני המפקדים.

זמיר שיבח את נחישות הלוחמים הפועלים בתוך דרום לבנון בשבועיים האחרונים. "הכוחות פועלים בנחישות ובעוצמה. כעת עלינו להתמקד בהסרת האיומים, בחיזוק ההגנה על היישובים ובהמשך העצמת הפגיעה", סיכם את הנחיותיו.

במערכת הביטחון מדגישים כי הלחץ על חיזבאללה רק יילך ויגבר ככל שהפעולה תעמיק. צה"ל נחוש להמשיך בפעולה הקרקעית והאווירית עד להשגת ביטחון מלא שיאפשר את חזרת תושבי הצפון לבתיהם בביטחה.