כ"ץ בקריאה לעם באיראן: "קומו וסלקו את המשטר שרוצח אתכם"

במהלך ביקור ביו"ש התייחס ישראל כ"ץ ליכולת להפיל את המשטר בטהרן: "אנו פועלים מתוך הנחה שזה יכול לקרות עכשיו, העם האיראני צריך לקום ולסלק את מי שרוצח בו"

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, ביקר היום (ב') בבנימין והתייחס בדבריו ליציבות השלטון בטהרן. כ"ץ הדגיש כי ישראל רואה באיראן את הזירה המרכזית ופועלת לנצל את חולשתה המבצעית והפוליטית של המדינה.

בדבריו פנה כ"ץ ישירות אל הציבור באיראן וקרא לו לפעול באופן אקטיבי לשינוי פנימי במדינה. "זה לא צריך לקחת הרבה זמן להחליט שהם קמים מול המשטר שיורה בהם ורוצח בהם ומסלקים אותו. אנחנו פועלים מתוך הנחה שזה יכול לקרות עכשיו ונעשה הכל למען העניין".



בנוגע למתיחות בצפון, הבהיר שר הביטחון כי צה"ל לא יאפשר חזרה של איומים לקו המגע. "המדיניות שלנו חד משמעית: הם לא יחזרו עד שתושבי הצפון יזכו להגנה. לא נחזיר אנשים לבתים שלהם כשהאיום עדיין קיים", הדגיש כ"ץ בשיח עם ראשי היישובים.

השר התייחס גם לאחיזה הישראלית בגבול הסורי ולשליטה בכתר החרמון. לדבריו, צה"ל הרחיב את האחיזה במרחב האסטרטגי ואין כוונה לסגת מהעמדות השולטות. "אנחנו נמצאים באזור הביטחון ולא זזים משם. הרחבנו את האחיזה ואנחנו שולטים על רוב המרחב".

בסיום דבריו הציג כ"ץ את שינוי התפיסה המבצעית ביהודה ושומרון, בדגש על הטיפול במחנות הפליטים בצפון השומרון. "בג'נין ובטולכרם נבנו גדודי טרור חמושים. הקיבלנו החלטה ברורה: צה"ל נכנס פנימה, המחבלים יוצאים החוצה והחיילים נשארים בשטח".

במקביל להצהרות הביטחוניות, הבטיח השר לקדם החלטת ממשלה שתספק מענה רחב לסוגיית המיגון ביישובים הכפריים ובשכונות ללא מיגון זמין. "המחסור מחייב טיפול מערכתי והאצת ההצטיידות כדי לספק ביטחון לכל אזרח בכל מקום בארץ", סיכם השר.