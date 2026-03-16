"המהלך של היועמ"שית הביא לעלייה במקרי הרצח"

מאז הופסק השימוש בכלי הטכנולוגי בשנת 2023, נרשם זינוק חד במספר הנרצחים בישראל. בקרב גברים המספר כמעט הוכפל, ובקרב נשים נרשם שיא של 45 נרצחות בשנה החולפת. בן גביר מאשים את היועמ"שית

מאז הופסק בשנת 2023 השימוש בכלים הטכנולוגיים (רוגלות) של המשטרה למעקב אחרי עבריינים, נרשם זינוק חד במספר הנרצחים בישראל.

נתונים רשמיים שפורסמו היום, מצביעים על שינוי חד במגמה החל משנת 2023 – השנה שלאחר עצירת השימוש בכלים הטכנולוגיים המתקדמים. על פי הנתונים שהגיעו לידי 'סרוגים', בעוד שבשנים שלפני כן נשמרה יציבות יחסית, מאז הוצאת הכלי המבצעי מהשטח נרשמה עלייה משמעותית בשיעור הפשיעה החמורה.

הנתונים נחשפים: זינוק של מאות אחוזים

המגמה המדאיגה ביותר נרשמה בקרב גברים. אם בשנת 2022 נרצחו 126 גברים, הרי שמיד לאחר הפסקת הרוגלות בשנת 2023 המספר זינק ל-268 נרצחים. גם בשנתיים האחרונות המספרים נותרו גבוהים במיוחד: 247 נרצחים בשנת 2024 ו-250 בשנת 2025.

גם בקרב נשים התמונה קשה:

2022: 23 נשים נרצחו.

2023: 32 נשים נרצחו.

2024: 35 נשים נרצחו.

2025: 45 נשים נרצחו.

"פגיעה אנושה ביכולת המשטרה"

במערכת אכיפת החוק מציינים כי הרוגלות שימשו במשך שנים ככלי מרכזי לאיסוף מודיעין למניעת מקרי רצח מראש ולהבאת ראיות נגד ראשי ארגוני פשיעה. לטענתם, ללא הכלים הללו, המשטרה נותרת "עיוורת" מול הפשיעה המאורגנת.

השר בן גביר, שהתריע על המהלך כבר בשנת 2023, התייחס לנתונים ודורש כעת לאפשר למשטרה לחזור ולהשתמש בכלים הטכנולוגיים ללא דיחוי. "הנתונים מוכיחים שהפסקת השימוש ברוגלות עלתה בחיי אדם", טוען השר. "החזרת הכלים הללו היא צורך חיוני ומציל חיים במאבק בפשיעה".