עבירות מיניות בלשכת ראש הממשלה? פרטים חדשים נחשפים

לאחר שהחשדות החמורים הותרו לפרסום מוקדם יותר בשעות הבוקר, כעת נחשפים פרטים חדשים על ידי כתבת המשפט של חדשות כאן 11, שלי טפיירו.
על פי הדיווח, במרכז החשדות עומדת טענה של אישה לפיה בכיר בלשכת ראש הממשלה ביצע בה עבירות מין בעת ששהה בבית מלון.
במסגרת הבדיקה המשטרתית, חוקרי המשטרה הגיעו אל בית המלון המדובר וגבו עדות ממאבטח שהיה במקום בזמן האירוע לכאורה, בניסיון למצוא סימוכין אל גרסת האישה ולבחון האם קיימות ראיות חיצוניות למה שהתרחש בין כותלי המלון לטענתה. בנוסף נחשף כי האישה מסרה עדות במסגרת ההליך, אך במקביל סירבה להגיש תלונה באופן פרומלי, דבר שמקשה על המשך מהלכי החקירה ומוביל לסיכוי גבוה של סגירת התיק בטווח זמן קרוב, כאשר בנוסף על פי הדיווח, נעשו ניסיונות לנהל את הנושא במסגרת אזרחית.
